Penélope Cruz y Pedro Almodóvar ya han aterrizado en Venecia para acudir a la ceremonia de inauguración de la 78º edición de La Mostra. Por delante tienen el honorable papel de presentar ante la exigente crítica italiana ‘Madres Paralelas’, la última cinta del cineasta manchego que tiene a la madrileña como protagonista y que dará luz verde al inicio de una nueva entrega del prestigioso festival de cine.

Su arribo a la ciudad de los canales ha estado acompañada de considerable expectación. Sobre todo la mujer de Javier Bardem. El look elegido para la ocasión no pasó desapercibido y es que ‘Pe’ ha sido fiel a su estilo. Su elección ha sido un dos piezas compuesto por traje chaqueta y minifalda, con estampado de cuadros en el forro y puños por el interior. Una opción perfecta para el entretiempo que ya empieza a asomar y que -cómo no- firmaba Chanel, su casa de modas de confianza.

Italia es un país que le trae buenos recuerdos a Penélope Cruz. Allí fue capaz de alzarse con el David de Donatello, el más alto premio del séptimo arte italiano. Su sonrisa delataba a una mujer segura de sí misma y con la convicción de quien sabe que tiene un bonito reto por delante. Allí, la de Alcobendas se ha encontrado un ambiente con un férreo protocolo anti covid pero sin renunciar al toque chic que la caracteriza.

Venecia está combinando el glamour de las grandes estrellas con pruebas rápidas de detección del virus, gel desinfectante y máscaras faciales mientras se prepara para su segundo festival de cine bajo la sombra de la pandemia. El festival de cine más antiguo del mundo está tomando muchas precauciones mientras prepara el Lido para la llegada de estrellas, periodistas y fanáticos. A un día antes de la inauguración, los trabajadores estaban dando los toques finales a una alfombra roja con una pared protectora que evitará que se congregue una multitud de fanáticos. Cabe destacar que Penélope también promocionará ‘Competencia Oficial’, junto a Antonio Banderas.

En ‘Madres Paralelas’, Pedro Almodóvar habla «de la importancia de los ancestros y de los descendientes. La presencia inevitable de la memoria. Hay muchas madres en mi filmografía, las que forman parte de este relato son muy distintas. Como narrador, en este momento me inspiran más las madres imperfectas», según sus propias palabras.

Para esta cinta, el director español también ha contado con otras grandes del cine como Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano o Rossy de Palma. Quien también aparece es la polifacética Milena Smit. Todas ellas acompañan a Penélope Cruz en un film que narra la historia de dos madres que coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz. Las dos son solteras y se quedaron embarazadas por accidente. Desde ese momento se establecerá un vínculo entre ellas que el destino y el pasado pondrán a prueba. En España se estrenará el próximo 8 de octubre.