Bien podría ser considerado Antonio Banderas todo un rey Midas en España. Las últimas noticias en torno a su figura no hacen más que engrandecer su leyenda, ya en un lugar de honor tras más de tres décadas de éxitos. Después de confirmarse su regreso a Hollywood para rodar junto a Harrison Ford la quinta entrega de ‘Indiana Jones’, llega a su vida una novedad muy emotiva que le sirve como regalo de cumpleaños para las 61 primaveras que alcanza este martes.

Un regalo que no ha sido sorpresa puesto que él mismo se ha encargado de desvelarlo y que hará que su primogénita, Stella del Carmen, vuelva a casa. Padre e hija volverán a reencontrarse en Málaga tras mucho tiempo alejados el uno del otro. La joven volverá de Los Ángeles, donde había estado instalada hasta ahora, para afincarse en la tierra natal de Banderas.

Ambos llevarán a cabo desde la capital de la Costa del Sol la producción de ‘Company’, el espectáculo teatral basado en la comedia musical homónima de Broadway en la década de los 70, que prepara el actor para su Teatro del Soho Caixabank, y que será estrenado el próximo otoño. Su hija será pieza clave para él ya que será ayudante de producción de la función: «Mi hija tiene una opinión de las cosas que a mí me interesa. Tiene opinión y personalidad», dice Banderas, quien resalta que ella está encantada con este nuevo reto: «Le gusta mucho Málaga, tiene aquí a sus primos. Llevamos un año y medio sin vernos. Mucho zoom», comentaba recientemente a ‘Vanitatis’.

Las circunstancias vitales de cada uno han hecho que Antonio Banderas y Stella se hayan perdido muchas experiencias juntos al vivir esta larguísima etapa separados por miles de kilómetros. Ahora sus caminos convergen. Esta oportunidad laboral que su padre le da significa la primera incursión en el teatro para la hija que tuvo con Melanie Griffith. ¿Cuál va a ser su labor?

El cargo de ayudante de producción en teatro es poco menos que un máster pagado ya que se aprende en tiempo récord cómo funciona el espectáculo. Stella Banderas será la mano derecha del productor y entre sus funciones destacan la de preparar el plan de rodaje, participar activamente en el reparto de actores y actrices, asegurarse que estos llegan a tiempo a las grabaciones y lo mismo con los extras, según afirma ‘Cinemaesencia’. Una vez dentro de las mismas, su rol será estar pendiente de que todo esté en orden, escribiendo un informe de cada día que luego supervisará el productor. En resumidas cuentas, un engranaje entre todas las piezas que componen el staff de la obra.

Para la hija de Antonio Banderas es una experiencia completamente nueva. Hasta ahora la habíamos visto ejercer de actriz cuando era más joven en papeles secundarios o como colaboradora de ‘Vanity Fair’. Stella ejerció como bloguera para la prestigiosa revista para contar algunas vivencias personales. Un trabajo que no pudo extender en el tiempo y que tan solo duró un mes, de agosto a septiembre del pasado año. También se ha encargado del lanzamiento de una nueva gama de perfumes llamada ‘Lightbound’. No obstante, ella tiene claro que lo suyo es el modelaje, disciplina en la que ya ha debutado. En cualquier caso, el teatro no le es para nada extraño puesto que ha cursado estudios en la Universidad de South California.

En clave profesional, Antonio Banderas también tiene una nueva película entre manos, ‘Competencia oficial’, junto a su amiga Penélope Cruz, que opta al León de Oro en Venecia. Pero no esconde que lo que más ilusión le hace es volver al lugar que le vio nacer para quedarse y encima en compañía de la niña de sus ojos: «Viajo mucho y en Málaga tengo mi cuartel general. Es mi tierra, mi casa, mis raíces…Estuve un año y medio sin poder ver a mis hijos y ahora viene Estela». Mejor cumpleaños, difícil.