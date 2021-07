Antonio Banderas sigue engrandeciendo su leyenda en el cine con 60 años de vida y 30 de carrera a sus espaldas. La revista especializada ‘Deadline’ ha dado una importante novedad en la vida del intérprete, que va a participar en un gran proyecto cinematográfico. Se trata de la quinta entrega de ‘Indiana Jones’, cuyo estreno se espera para el 29 de julio de 2022.El malagueño se unirá a un elenco de actores en el que figuran el octogenario Harrison Ford (en el papel del famoso arqueólogo), Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson y Thomas Kretschmann, entre otros.

Por el momento, se desconoce el papel que ocupará el español. El film se está rodando en Inglaterra y los detalles de la trama están bajo secreto, así como la identidad en la ficción de Banderas. Steven Spielberg no volverá dirigir esta famosa saga tras renunciar a ella el pasado año tras 39 años contando la historia de ‘Indiana Jones’. Su lugar lo ocupará James Mangold, que ya tiene pensado algún importante cambio como «pasar el relevo del látigo de Indy a una nueva generación que aporte su perspectiva a la historia».

A nivel internacional, Antonio Banderas ha sido protagonista en varios proyectos recientes, algunos ya finiquitados y otros por llegar. ‘Las aventuras del Doctor Doolitle’, protagonizada por Robert Downey Jr o ‘El otro guardaespaldas 2’, cuyo estreno se produjo a mediados del pasado mes de junio. De manera simultánea se encuentra un posproducción ‘Uncharted’, la adaptación del conocido videojuego. Otro trabajo en marcha para el exmarido de Melanie Griffith es el de prestar su voz para la película del gato con botas, ‘Puss in Boots: The Last Wish’.

El malagueño tampoco para dentro de nuestras fronteras. Después de brillar al ser nominado a los Oscar, y de recibir en 2020 el Goya a la mejor interpretación masculina por su papel en ‘Dolor y Gloria’, tiene previsto estrenar su musical, ‘A Chorus Line’, cuyo estreno está previsto para el próximo 8 de octubre en el Teatro Calderón de Madrid, en plena calle de Atocha. Si las circunstancias sanitarias lo permiten, el director espera poder meter un 75% del aforo del recinto, con el fin de empezar a impulsar la cultura, muy debilitada tras la pandemia.

A esto último hay que sumarle que fue el anfitrión, junto a María Casado, de la última edición de los Goya. La pareja profesional ejerció como organizadores y presentadores de la edición más atípica de los grandes premios del cine patrio por culpa de la COVID-19. Sin embargo, Antonio Banderas sorprendió días después al asegurar que no volvería a ocuparse de la presentación de los galardones. «No. He prestado el servicio que tenía que prestar y ya me retiro. Cuando vaya a los Goya, si dios quiere, iré como nominado», decía.

Antonio Banderas y su posible mudanza

La otra gran novedad que estaría a punto de acometer el andaluz en su vida es mudarse. Según ha publicado el tabloide británico ‘Daily Mail’, el actor ha puesto a la venta su casa de Londres por 3.5 millones con el fin de deshacerse de ella. Su idea sería la de instalarse definitivamente en su Málaga natal junto a su pareja, Nicole Kimpel.