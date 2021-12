Aún seguimos con resaca de Secret Story. Tras tres meses de concurso, la Casa de los Secretos cerraba sus puertas alzando a Luca Onestini como flamante ganador de su primera edición en una noche cargada de nervios y emociones. Por otro lado estaba Cristina Porta, pareja del italiano que tuvo que conformarse con un segundo puesto del que presume muy orgullosa. Pero, ¿cómo habrán sido sus primeras horas fuera del concurso? Ellos mismos lo contaron en el debate.

El último programa contó con Jordi González como maestro de ceremonias, que fue presentando a los cuatro finalistas de uno en uno. Los Gemeliers se sentaron en el plató para hablar sobre su tercer puesto, provocando las críticas de algunos colaboradores allí presentes como Kiko Jiménez. El ex de Gloria Camila no veía con muy buenos ojos el paso de los hermanos por Secret Story, acusándoles de no “haberse mojado” cuando había algún conflicto. Para sorpresa de todos, Jesús no tuvo reparo en responderle que no le importaba en absoluto su opinión. Una reacción que sorprendió a todos y en especial a Carolina Sobe, que se preguntaba por qué no había sacado ese carácter el joven mientras estaba concursando.

La “primera cita” de Luca y Cristina

Aunque todo parecía ir viento en popa frente a las cámaras entre la periodista y el italiano, ahora tocaba probar suerte lejos del foco mediático. Tanto Luca como Cristina acudieron a La noche de los finalistas dedicándose bonitas miradas de complicidad, demostrando así que las primeras horas juntos habían sido tal y como ambos esperaban. Como no podía ser de otra manera, la audiencia y los colaboradores se interesaron en saber más sobre su relación en la vida real, y ellos no tuvieron reparo en dar detalles sobre cómo habían ido estos días.

Teniendo en cuenta que los últimos concursantes de Secret Story salieron de la casa de Guadalix tan solo unas horas antes de Nochebuena, Cristina quiso aclarar que había pasado las noches del 23 y del 25 de diciembre en Madrid, habiéndose guardado la del 24 para disfrutarla en Lleida junto a su familia. En cuanto a la noche del jueves en el hotel después de la final, la comunicadora expresó: “Estuve muchísimo rato abajo con mi familia tomando champán y celebrándolo y luego estuve arriba”. Unas palabras que hicieron que Steisy quisiera ir más allá: “¿Ha habido primera vez? ¿Y cómo ha sido? A lo que Porta respondía: “Hubo un momento en el que nos dio la sensación de que nos estaban grabando”, reconocía, asegurando además haberse llevado una gran “sorpresa” con Luca. Aunque también pasarán la Nochevieja juntos, aún no tienen pensados planes más allá de cara a un futuro y quieren ir “día a día” en su relación.

La pareja también tuvo oportunidad de hablar sobre los secretos que guardaron bajo llave durante tantas semanas en la casa. Y es que mientras que Cristina desveló que ya era conocedora del día de nacimiento del hermano de Gianmarco, éste no podía ni imaginar que su novia quería ser monja: “Como monja, honestamente, no la veo. Ahora más que nunca”, decía el joven entre risas.