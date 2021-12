Sin duda, este 22 de diciembre será una fecha que Alba Carrillo no olvidará jamás. A primera hora del día la prensa rosa se hacía eco de una noticia bomba que ha dado en exclusiva la revista Semana. Resulta que, la colaboradora de televisión ha sido vista en actitud cariñosa con un rostro muy conocido de Telecinco. Se trata de José Antonio Canales. Pese a que ambos protagonistas no han confirmado un romance, han dejado claro que se lo pasan “muy bien” cuando están juntos. Dejando este inesperado “romance” a un lado, la exconcursante de Gran Hermano VIP ha vivido un tenso encuentro a través de una conexión en directo con el programa de Ya son las 8.

“Le conozco, me cae fenomenal. Me lo estoy pasando bien en general en la vida. Nos lo pasamos fenomenal y me encantaría volver a repetir eso”, reconocía Alba sobre su relación con el primo de Kiko Rivera. También, dejaba claro que no se siente atraída por el mundo que en vuelve a Canales Rivera, que son los toros. “A mí no me gustan los toros… De toros no hemos hablado”, decía. En el momento en el que Alba Carrillo ha dicho estas palabras, Gloria Camila, se encontraba en el plató, como es habitual, pues se ha convertido en una de las colaboradoras estrella del nuevo formato presentado por Sonsoles Ónega.

“La invito a que un día vaya, para no hablar sin conocer”, expresaba Gloria, lanzando así una gran pulla a la hija de Lucía Pariente. Estas palabras no han sentado del todo bien a la modelo, que muy cabreada explicaba que sí tiene conocimiento de dicha práctica. “Sé de ello y por eso lo rechazo y la tolerancia es aceptar que a otros no les pueda gustar”, decía muy molesta.

“Me imagino que para conocer su profesión tendrías que conocer su profesión, a qué se dedica”, insistía Gloria a lo que Alba respondía que, “ahora es colaborador”. “Pero es conocido por ser torero”, volvía a decir la hija de José Ortega Cano. “No, es conocido porque su tío era Paquirri. Pero yo no voy hablando de los tíos de la gente con la que quedo. ¡No quiero hablar de su tío! ¿Esta encerrona qué significa? No me gusta el matiz que está cogiendo esto. No he venido aquí a debatir. Tengo total libertad para que no me gusten los toros y quedar con una persona y que sea torero”, expresaba Alba Carrillo disgustada.

Muy enfada, Alba no dudaba en expresar que, «no me tenéis que llamar inculta porque si algo me define es que no soy inculta. Hay que conocer las cosas para poder opinar. Igual opino porque las conozco, como de Rocío Carrasco». A lo que Gloria contestaba con un «opinas demasiado, diría yo». De esta manera, la ex de Feliciano López terminaba la conexión en directo al no sentirse cómoda con el momento que estaba viviendo.