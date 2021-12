Ha llegado el gran día. Secret Story ha dado por terminada su primera edición. Reality, que ha estado marcado por las polémicas, los enfrentamientos, pero también por el nacimiento de nuevas amistades y de dos parejas, la de Sandra Pica y Julen y por otro lado, la formada por Cristina Porta y Luca Onestini. Nada más comenzar la emisión han aparecido los cuatro finalistas, muy elegantes y emocionados.

Sin embargo, a los pocos minutos Jorge Javier Vázquez ha anunciado quien se quedaba con el tercer puesto. «La audiencia ha decidido que el tercer finalista sea…», ha expresado el presentador para finalmente revelar el nombre de los Gemeliers. De esta manera, Luca Onestini y Cristina Porta, pareja protagonista del concurso se han batido en un duelo de lo más emocionante. Una vez Jesús y Dani han conocido que eran los terceros finalistas, se han dirigido al plató para reunirse con sus allegados.

Minutos después las luces de la casa se apagaban, y Luca y Cristina ponían rumbo a los platós de Telecinco donde se han tenido que enfrentar al resto de los concursantes para arreglar sus «cuentas pendientes».

Alrededor de la 1:45 de la madrugada llegaba el momento más emocionante de tod a la noche. Luca Onestini se ha convertido en el ganador de esta primera edición, quedando así en un segundo puesto Cristina Porta.

Luis Rollán sobre Isabel Pantoja

Luis Rollán se convertía el pasado martes en el cuarto finalista. Cuando Carlos Sobera dijo su nombre, el colaborador de Viva la Vida expresó que pese a quedarse a las puertas de la final, se sentía muy orgulloso de su paso por el concurso. «Estoy contento y satisfecho de mí y de mis logros. He vivido esto como sé vivir las cosas intensamente. He vuelto a tener quince años. He aprendido muchísimo de gente más joven que yo. Me he abierto a la gente y espero que se lo hayan pasado bien conmigo», expresó.

Durante esta última gala, Rollán ha revelado cómo han sido sus primeras horas fuera de La casa de los secretos y ha sacado a la luz que por el momento, no ha hablado con Isabel Pantoja. El tertuliano ha explicado que ha enviado un mensaje a la tonadillera, pero que no ha obtenido respuesta. «Estará ocupada», ha dicho con humor.

Nueva edición de ‘Secret Story’

«Me habéis quitado el puesto», ha comentado con mucho sentido del humor Jorge Javier Vázquez nada más aparecer en pantalla, Carlos Sobera, Toñi Moreno -quien se encuentra confinada al dar positivo en coronavirus-, y Sandra Barneda. En próximo mes de enero se estrenará la nueva edición de Secret Story, pero con una gran novedad.

La entrega tendrá como protagonistas a personas anónimas. «Es algo que la gente estaba deseando», ha recalcado Sobera muy emocionado de poder dar la noticia.