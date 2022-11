Segundas oportunidades es el título que ha elegido Soraya Arnelas para el nuevo disco que está a punto de ver la luz. Una elección paradójica ya que ella ha reconocido en alguna ocasión que no cree en ellas cuando se habla de amor. No es el único motivo por el que su nombre está candente. En los últimos días la hemos visto aparecer en el Mediafest Night Fever que organizó Telecinco y cuya primera gala ganó Ana María Aldón. Aunque lo que más alegría le produce es haber retomado sus planes de boda tras tener que posponerla por la pandemia. La exconcursante de Operación Triunfo pasará por el altar junto al padre de sus dos hijas próximamente, en una boda que ha despertado mucha polémica. Al margen de eso, repasamos cómo ha cambiado la artista desde su primer hasta el último disco.

Soraya Arnelas es toda una reina camaleónica ya que ha sido capaz de ir modificando su aspecto y estilo constantemente. Desde que saltase a la fama al participar en el talent musical televisivo, hemos asistido a innumerables modificaciones tanto beauty como fashion por su parte. Se ha atrevido con todo y siempre sin importarle la opinión de los demás.

Su casting en OT mostró a una mujer rubia de ojos claros en lo que hasta ahora ha sido su aspecto más natural y desenfadado. Conforme fueron avanzando los años fue haciendo importantes cambios en su cuerpo y en su rostro. Perdió mucho peso en pro de una figura más atlética. Si algo le ha caracterizado siempre ha sido su sinceridad para, por ejemplo, desvelar que tuvo que pasar por quirófano para someterse a una reducción de pecho por los dolores de espalda que padecía. También corrigió su dentadura con una ortodoncia.

Nunca ha escondido que ha mejorado su aspecto gracias al bisturí: «Estoy a favor (de la cirugía plástica). Me he operado de la nariz y el pecho, ¿qué voy a decir yo? A favor cuando se necesita y va a ser algo para el autoestima, en España hay grandes profesionales. Siempre y cuando uno se lo pueda permitir… Creo que una persona que no recurre a ella es porque o no le interesa o porque no tiene dinero. Si todo el mundo tuviera la capacidad, algunos retoques se harían».

Mención aparte merece su pelo. La extremeña ha cambiado de peinado en mil y una ocasiones. Largo, corto, recogido con moño alto y también de color ya que la hemos visto morena, castaño oscuro, rubia o de platino. También ha jugado con los postizos, que permiten más cambios de look. Se ha confesado toda una fan de las pelucas hasta el punto de que tiene varias en su casa.

Cuando se convirtió en madre de su primera hija en 2017, Soraya anunció un cambio de estilo importante: «Desde que nació Manuela me he vuelto mucho más bohemia, más natural, más femenina… Definitivamente algo ha cambiado dentro de mí… La ropa y los complementos hablan… no soy la misma», comentó en su cuenta de Instagram.

Actualmente, Soraya disfruta de su libertad para cambiar de aspecto y de estilo cuando le place y sin tener que rendir cuentas a nadie. Conociéndola, seguro que sorprende a todos con la elección que realice para el día de su boda.