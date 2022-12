Un viernes más, el Mediafest Night Fever ha dejado para el recuerdo un sinfín de momentazos entre los concursantes. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la actuación de Alba Carrillo en la que no ha dudado en lanzar varias indirectas a Jorge Pérez. Y es que, desde que su affaire saliera a la luz, la amistad que entre ellos pudiera haber ha quedado por completo sepultada.

Mientras la ex concursante de GH VIP continúa contando su verdad en los diferentes platós de Telecinco, el ex guardia civil ha tomado la decisión de alejarse -junto a su mujer- del foco mediático. Y, como no podía ser de otra forma, la hija de Lucía Pariente ha aprovechado la oportunidad para cantar por Rocío Jurado y declarar la guerra al que hasta hace unos días consideraba su amigo. Para ello, escogió la canción Ese hombre y este es el dardo envenenado que más sonó en plató: “Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido”.

¡Alba Carrillo ha estado espléndida! Y no lo digo por la voz, especialmente, lo digo por su actitud y por el show que ha dado, que es a lo que iba.@AlbaCarrilloTW se ha metido en el papel de Rocío Jurado y ha ofrecido mucho humor al entretenimiento. Maravilla😂 | #Mediafest5

Rocío Carrasco tiende puentes con Ana María Aldón

Tras la actuación de Alba Carrillo, la hija de ‘la más grande’ ha querido opinar cómo la colaboradora se había metido en la piel de su madre. “En lo bueno y en lo malo sé de lo que es capaz”, ha dicho sonriente. Pero no ha sido la única concursante a la que ha apoyado Rocío Carrasco pues, una vez más, ha querido tender puentes con Ana María Aldón. No es ningún secreto que la diseñadora no está atravesando su mejor momento, un estado de bajo ánimo que se ha podido apreciar en su última interpretación. Tanto que hasta la hija de Pedro Carrasco lo ha notado, motivo por el que se ha acercado a ella durante la publicidad y le ha tendido una mano. Al regresar a la emisión, ha sido María Patiño quien ha compartido este momento tan especial. “Había un cariño y una mirada…Me ha emocionado veros”, ha dicho Adela González. “Está mal y no me gusta verla mal. Nadie se merece las lágrimas de otra persona. Ni nada ni nadie”, ha sentenciado Rocío.

El motivo de la ausencia de Jorge Javier Vázquez

No es casualidad que el día que Alba Carrillo se ha estrenado en el Mediafest Night Fever, la ausencia más sonada haya sido la de Jorge Javier Vázquez. Aunque mucho se ha especulado con el posible veto de la colaboradora hacia el presentador por la mala relación que tienen, María Patiño ha sido la encargada de desmentir las habladurías. “Me parece justo decir que aquí no hay ningún veto”, ha explicado Patiño, resaltando que el presentador se había tomado unos días de descanso.

El pique de Rocío y Lydia Lozano por la ‘marea fucsia’

Después de que Rocío Carrasco haya cantado junto a Micky Enséñame a cantar, Lydia Lozano se ha apresurado a opinar que sus fans no la votan porque “son coherentes” y han visto que lo ha hecho mal, algo que ha criticado de otros fans que “votan lo hagas como lo hagas”.

Unas palabras que han sido interpretadas en plató en contra de la ‘marea fuscia’ de la hija de Rocío Jurado, que no ha dudado en responder entre risas: “Lydia, mucho cuidadito con meterte con mi ‘marea fucsia’ eh”. Aunque Lydia ha intentado defenderse y explicar su reflexión, no ha convencido en absoluto a la otra parte: “Dios me libre con meterme con algún fan. Los fans hacen lo que les da la gana. Son muy libres”. Tras esto, Carrasco ha sentenciado: “Tú lo que quieres es irte a casa”.