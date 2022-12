“Era un alma en pena, una persona que me aburría mortalmente”, así veía Jorge Javier Vázquez a Rocío Carrasco antes de que se convirtiese en la protagonista de Mediaset tras salir a la luz Rocío, contar la verdad para seguir viva y más adelante En el nombre de Rocío, dos docuseries que han sido un rotundo éxito y a través de las cuales los espectadores han podido conocer la otra parte de la historia. Una historia que, en un principio, no interesaba en absoluto a la cara visible de Sálvame, aunque ahora parece haber cambiado de opinión.

En plena promoción de su último libro, Antes del olvido, Jorge Javier ha concedido una de sus entrevistas más sinceras junto a Malbert, en la que no solo ha comentado cuál es su verdadera relación con Paz Padilla desde su fulminante despido de Mediaset, sino también cómo comenzó su amistad con la hija de ‘la más grande’, a la que en un primer momento no aguantaba en absoluto. Y es que, cabe destacar que, durante más de dos décadas, la mujer de Fidel Albiac ha mantenido su silencio mientras que su ex marido, Antonio David Flores, repetía una y otra vez su verdad en los diferentes platós de televisión.

“Una de las equivocaciones de Rocío fue estar en silencio”, ha afirmado el presentador, que considera que no haber dado la cara antes le ha llevado a que se forme una idea de su persona errónea. Y es que, estar callada durante tantos años no ha sido un trabajo fácil para la hija de Pedro Carrasco, pues ha visto cómo se ha especulado en su nombre sin poder defenderse. Tras coger fuerzas y adjuntar todas las pruebas necesarias, la televisiva dio un paso al frente y contó su verdad. Pero han sido muchos años los que se han tratado su tema en la pequeña pantalla de la forma más frívola, error que el propio Jorge Javier reconoce haber llevado a cabo: “Yo admito que, como profesional, no estuve a la altura. No me interesó la historia, desconectaba porque no entendía absolutamente nada”.

No obstante, tras salir a la luz la docuserie, el presentador cambió por completo su visión y se posicionó al lado de Rocío Carrasco, convirtiéndose no solo en uno de sus apoyos fundamentales, sino también en su amigo más íntimo. “Hablamos todas las mañanas, nos ponemos al tanto de nuestras vidas”, se ha sincerado. De hecho, fue él quien se puso al frente del primer capítulo de la verdad de la hija de Rocío Jurado, cediendo más tarde el testigo en manos de Carlota Corredera, otra de sus fieles defensoras.

“Rocío, esto llega a su fin. Nos has dicho en muchas ocasiones lo importante que este programa ha sido para ti y lo que todo el equipo que está detrás ha supuesto, lo que te han arropado, lo bien que te has sentido aquí. Ha llegado el momento de que también nosotros te digamos lo importante y especial que has sido para todos nosotros (…) Estoy convencido de que vamos a seguir así el resto de nuestras vidas. Te quiero mucho Rocío, quiero que lo sepa todo el mundo”, sentenció así para cerrar el último capítulo de En el nombre de Rocío, dejando claro que su amistad continuará con el paso de los años.