Belén Rodríguez continúa transitando este nuevo camino sin sus compañeros de Sálvame que ella misma ha elegido. Desde que se sentó en el Deluxe, para dinamitar la relación con los que hasta hace poco eran sus amigos, al hablar del millonario préstamo que le hizo a Kiko Hernández para saldar su deuda con Hacienda, nada ha vuelto a ser lo mismo. La colaboradora decidió aislarse del universo Mediaset hasta el punto de dejar de trabajar en las instalaciones de Fuencarral, recurrir a la Policía para proteger su intimidad y no dejar noticias ni tan siquiera de su paradero.

Belén Ro tomó la drástica decisión de desaparecer y de bloquear a sus compañeros. Esto generó un profundo malestar en varios de ellos, pero fue Jorge Javier Vázquez quien alzó la voz, fiel a su sinceridad extrema, para cargar duramente contra ella. Las palabras del presentador catalán resonaron en los pasillos del grupo de comunicación por lo contundentes que eran.

Jorge no se cortó nada: «Estoy pasando por un proceso personal, por el que estoy yendo a una terapia que me está ayudando muchísimo. Belén Esteban me dijo: «Has vuelto peor de las vacaciones». Y yo le dije: «No, he vuelto más lúcido». Y ya hay cosas por las que no quiero pasar. La quiero muchísimo pero la advertí, este fin de semana va a ser muy importante para mí, necesito tranquilidad, no necesito nada que me ponga nervioso. Me pide un favor para un amigo, pero se me pasó, porque estaba con toda la promoción. Recibo un mensaje… Que yo únicamente cogí el móvil y le dije: ‘Vete a la mierda’. No solo con eso, el mensaje que me envió fue peor todavía. Y entonces la bloqueé porque creo que no me lo merezco», comenzó diciendo.

Jorge Javier remató a Belén Esteban escenificando una ruptura que parece definitiva: «He dado la cara por ella durante muchísimos años. La sigo queriendo, pero en este momento de mi vida Belén Rodríguez no tiene cabida», zanjó.

La guerra entre Jorge y Belén Rodríguez tiene un daño colateral con nombre y apellidos: Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado y la colaboradora siempre han tenido una relación de lo más estrecha desde hace mucho tiempo, han sido como hermanas. Belén ha llegado a renunciar a ir a algún plató con tal de defender a su gran amiga.

Sin embargo, la relación entre ellas ahora pasa por un momento nunca visto hasta ahora, sobre todo porque Carrasco ha acercado mucho sus posturas con Jorge Javier. El hecho de que el catalán haya presentado los programas de En el nombre del Rocío ha hecho que intimen y pone a Rocío en una situación de dilema respecto a qué posicionamiento tomar en este distanciamiento entre Belén Rodríguez y él. Algo parecido a lo que sucede a Las Campos, íntimas amigas de ésta también. El panorama para ella es realmente intrigante.