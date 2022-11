La guerra entre Rocío Carrasco y Rosa Benito continúa. Desde hace algunos meses, Rosa Benito ha dejado de aparecer en los platós de televisión, medio en el que se mueve como pez en agua. Motivo por el que no ha tenido la oportunidad de responder a las distintas acusaciones que su sobrina, Rocío Carrasco, ha vertido sobre ella y algunos miembros de la familia en la entrega de la segunda parte del documental que tiene como título En el nombre de Rocío.

Rosa Benito ha querido expresarse a través de su cuenta de Instagram para así también poner los puntos sobre las íes. Pese a que no quiere entrar en temas de herencias, lo que sí quiere dejar claro es que su vínculo con Rocío Jurado era especial y que no había ningún tipo de interés económico por su parte, como se le ha acusado en varias ocasiones desde que Rocío Carrasco diera un paso al frente y volviera a la esfera pública.

Para desmentir las palabras de la hija de la cantante, la que fuera peluquera de la intérprete de Como una ola, ha compartido en sus stories de Instagram unas páginas de una carta de Juan de la Rosa, fiel secretario de Rocío Jurado, que le escribió durante su estancia en Houston, cuando la artista se encontraba en plena lucha contra el cáncer que terminó con su vida aquel 1 de junio de 2006.

«Me tranquiliza saber que Rosa no se despega de tu lado. Cómo te entiende, cómo sabe lo que necesitas y lo que te gusta… Igual te da un masaje que te prepara una medicina que te hace la manicura o te arregla el pelo. Pero el valor más grande es el del amor que siente por ti, y ha sido tu mejor compañía», se ha podido leer en el escrito que el secretario de Rocío Jurado le mandó a la artista, reconociendo así el cariño de Rosa hacia ella.

Precisamente, esta carta formó parte del libro que éste escribió sobre la artista, Rocío de luna blanca. Es en el mencionado ejemplar donde se cuenta la versión de que Rosa Benito era uno de los pilares fundamentales de la vida de la difunta cantante y que era mucho más que una cuñada.

Pese a las pruebas que ha mostrado la que fuera pareja de Amador Mohedano, lo cierto es que ha provocado una oleada de críticas por parte de los que está a favor y creen el testimonio de Rocío Carrasco. “Ayer, por algo que subí a mis historias, las desteñidas amargadas llenas de ira empezaron con insultos… Decirles que no me afecta, al contrario, que hablen, aunque sea bien. Pregunté de dónde había salido el artículo y me dijeron que era del libro que hizo Juan de la Rosa, así que antes de criticar informaron de dónde salen las cosas. Gracias”, ha sentenciado Rosa Benito.