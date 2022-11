La noche del Sábado Deluxe ha sido una de las más tensas de esta edición. Después de varios meses alejada de la televisión -concretamente desde que se emitiera en abierto En el nombre de Rocío-, Raquel Mosquera ha reaparecido en la cadena de Fuencarral para defenderse de todo lo que se ha dicho de ella y responder a Rocío Carrasco. Eso sí, con una condición: el veto de la mayoría de colaboradores.

El primero en recibir a la peluquera ha sido Jorge Javier Vázquez, que ha vivido un tenso cara a cara con la invitada a pesar de haber dejado su amistad con la hija de ‘la más grande’ a un lado para hacer su trabajo. En ese momento, el presentador, sin pelos en la lengua, le ha dicho todo lo que pensaba de las trabas que ha puesto para conceder esta entrevista. “Llevamos dos meses proponiéndote venir y si traemos a Beyoncé pone menos imposiciones… Uno cuando se sienta en un plató de televisión no puede decir quién es buen profesional y quién no es buen profesional… Un profesional cuando trabaja en televisión tiene que estar preparado para bajarse las bragas todos los días. No has dejado trabajar al programa”, ha dicho con total sinceridad.

En ese momento, Mosquera se ha defendido argumentando que solo quiere “estar rodeada de profesionales objetivos” no sin antes echarle en cara que le decía esas palabras por ser amigo de Rocío Carrasco. “Has hecho un programa a tu medida”, ha sentenciado el conductor del espacio televisivo. La peluquera, sin saber muy bien qué contestar, ha arremetido contra él echándole en cara que le estaba diciendo todo aquello para ponerle nerviosa y que no pudiese explicarse correctamente. Unas palabras que Jorge Javier ha calificado como “manipulación total y absoluta”: “Eso es muy sucio, Raquel”.

Y es que, a lo largo de la noche, entre el presentador y la invitada ha habido varios momentos de tensión. Una velada que ha terminado en ruptura total en el momento en el que el Jorge Javier le ha preguntado a la peluquera si había visto la docuserie de la hija de Pedro Carrasco a lo que ella ha respondido con un rotundo no. “Esta noche nos estamos dando cuenta de cómo nos has engañado durante años y de cómo hemos sido capaces de tragarnos tus bolas. Ya no cuela, estás acorralada. Has quedado como una indocumentada, que estás aliada con ‘el ser’. Eres otra de sus víctimas (…) Has estado semana tras semana llamando a una persona mala madre sin haber visto el documental, todo por odio. Se ha desmontado a una persona a la que tenía mucho aprecio”, ha sentenciado Jorge Javier.

El motivo por el que no demanda a Rocío Carrasco

A pesar de todo lo que se ha dicho sobre ella En el nombre de Rocío, Raquel Mosquera ha tomado la decisión de no emprender una batalla legal contra ella. Después de una larga negociación para sentarse en el plató del Deluxe, la peluquera ha desmentido una por una las palabras de la hija de su marido. “No obligué a Pedro Carrasco a dar exclusivas. Era él quien las gestionaba. No me parecen reportajes puercos, son trabajos realizado por profesionales como Antonio Montero”, ha respondido tajante. Además, ha vuelto a recordar, como en cada ocasión que pisa Telecinco, su versión del último encuentro entre el boxeador y su hija. “Llevaban un año sin verse, pero Pedro quería ver a su hija a solas, sin la presencia de Fidel”, ha explicado. Tras repasar cada una de las palabras que lleva años diciendo en la televisión, la peluquera ha echado la vista atrás para recordar uno de los peores días de su vida: “Fui yo la que encontré a mi marido muerto. Me puse a gritar nada más verlo”. Tras esto, y dejando claro que continuará desmintiendo a Rocío Carrasco las veces que haga falta, Mosquera ha desvelado el motivo por el que no la demanda: “No demando a Rocío Carrasco porque no tiene nada a su nombre”. Una declaración que ha sido rebatida por los colaboradores, pues no tiene ningún sentido, ya que la hija de ‘la más grande’ no podría declararse insolvente al haber estado cobrando en televisión. Sea como fuere, Raquel Mosquera ha dado un paso atrás y está dispuesta a rebatir a la hija de su marido aunque no la lleve a los tribunales.

El casi abandono de Raquel Mosquera

La noche ha sido cuanto menos tensa. Además de los encontronazos con Jorge Javier y de la demostración de sus mentiras, la peluquera también ha tenido que hacer frente a una pelea con Jimmy Giménez en la que ha estado a punto de abandonar el plató. La viuda de Pedro Carrasco ha asegurado que el colaborador ha insinuado en alguna ocasión que el boxeador era homosexual, algo que Jimmy ha negado por completo y le ha llamado “cerda” por ello. En ese momento, Mosquera ha pedido que le diera una disculpa o abandonaba el programa: “Que venga mi abogado”.

Tras el tenso momento, Jimmy se ha acercado a la invitada para explicarse: “Te pido perdón por saltarme las normas del programa, pero te has inventado una salvajada”. Después de una llamada con su abogado, la invitada ha decidido quedarse en la entrevista y ha dado un paso atrás: “Hago lo que siente mi corazón, me equivoco sin maldad. Por mi parte, pueden pasar todos los profesionales que he vetado esta noche y hasta Jimmy, admito tus disculpas”.