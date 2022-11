Rocío Carrasco ha encontrado en las docuseries la horma de su zapato para comunicar y soltar todo lo que lleva dentro, lo que durante dos décadas ha callado. Primero fue Rocío, contar la verdad para seguir viva. En ella desgranó su relación y el posterior infierno que vivió junto a Antonio David Flores. Hace unos meses llegó el turno de ajustar cuentas con su ‘familia mediática’, como ella misma la llama y En el nombre de Rocío está cumpliendo con creces su misión. Pero como no hay dos sin tres, la colaboradora ha anunciado que está preparando otra centrada en la figura de su padre.

Rocío anunció una serie sobre su padre, Pedro Carrasco, en la entrega del premio de la Federación Española de Boxeo, un acto emotivo ya que le acompañaron su tío Antonio y sus primos Fernando y Patricia. Qué maravilla, deseando conocer más sobre ese proyecto que la hace feliz❤️ pic.twitter.com/f8bMA4S3fE — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) October 30, 2022

La hija del mítico deportista acudió a recoger un premio de la Federación Española de Boxeo, disciplina en la que su padre fue todo un campeón. Allí, acompañada por su tío Antonio y sus primos, Fernando y Patricia, desveló sus intenciones. Grabará un formato en el que se narrará la vida del boxeador de una manera nunca antes vista y contada por quien mejor lo conoce, su propia hija.

Rocío Carrasco fue escueta pero directa a la hora de confesar su proyecto: «Vamos a hacer una serie de su vida, estamos preparándola. Estoy muy contenta y muy ilusionada con eso», desveló ante los micrófonos. Todavía se desconoce el contenido y la forma que tendrá, pero su primogénita apunta muy alto: «Mi padre era una persona maravillosa a la que le gustaba mucho el cachondeo, era gracioso y tenía mucha sorna», apostilla.

La sorpresa es generalizada y no cuesta imaginar que las reacciones no se hagan esperar. Una de las más esperadas es la de Raquel Mosquera, viuda de Pedro Carrasco y con la que la hija del boxeador mantiene un agrio enfrentamiento público. Y es que la emisión de la segunda docuserie ha reabierto las heridas entre ellas.

Rocío habló de la peluquera como una persona que «no está bien de lo suyo», refiriéndose a su enfermedad mental, provocando el enfado de ésta y su contestación en forma de carta abierta en la que no faltaron descalificaciones: «Todo tu documental está estudiado, meditado tan solo para hacer daño y con mucho odio, la peor enfermedad que existe en la vida. A ver si te enteras, payasa, que yo estuve en Alemania desde los tres añitos hasta los seis con mis queridos padres, que emigraron a Alemania a trabajar y sacar a sus cinco hijos adelante honradamente, para que no nos faltase de nada. Como así lo hago yo, ya que así me enseñaron a mí y yo también hago con mis hijos. Y así también tus padres te enseñaron a ti, cosa que tú no haces y no aprendiste del ejemplo», concluyó.