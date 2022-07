Raquel Mosquera explota contra Rocío Carrasco: «A ver si te enteras, payasa»

El enfrentamiento a cara de perro entre Raquel Mosquera y Rocío Carrasco vive un nuevo capítulo en el que la intensidad se eleva en forma de insultos y descalificaciones. En el nombre de Rocío sigue generando mucha polémica entre todos aquellos que de algún modo salen salpicados. Si hace unos días era la hija de Pedro Carrasco la que arremetía contra la exmujer del mismo, ahora le ha llegado el turno a esta última de dar sus explicaciones.

Lo ha hecho a través de una carta abierta publicada en su cuenta de Instagram con la que consigue liberarse y expresar todo lo que siente. El inicio del texto no puede ser más demoledor: «No se puede ser más tonta, cortita y mala persona para decir o insinuar, no sé qué es peor…….que yo ejercí, la prostitución en Alemania», comienza diciendo Raquel. Pero cuando se miente y no se contrastan las informaciones suele ocurrir esas cosas. Ya no saben qué decir o inventar para desprestigiarme y desacreditarme», continúa. Se refiere a todas las cosas que se están diciendo sobre ella en la segunda docuserie de Rocío Carrasco.

La hija de la más grande habló de Mosquera durante su última intervención televisiva como alguien que «no está bien de lo suyo», refiriéndose a su enfermedad mental, pero la aludida ha querido mostrar su fortaleza: «Yo sí que soy, como el ave Fénix que renazco de mis cenizas. Porque solo con amor se consigue eso. Que hasta esta frase me la copiasteis en el documental, sino que miren mis imágenes de atrás como desde hace años digo yo esa frase», dice.

Acto seguido, Raquel Mosquera ha subido el tono considerablemente y ha apuntado directamente a la docuserie y a su protagonista, a quien descalifica de la siguiente manera: «Todo tu documental está estudiado, meditado tan solo para hacer daño y con mucho odio, la peor enfermedad que existe en la vida. A ver si te enteras, payasa, que yo estuve en Alemania desde los tres añitos hasta los seis con mis queridos padres, que emigraron a Alemania a trabajar y sacar a sus cinco hijos adelante honradamente, para que no nos faltase de nada. Como así lo hago yo, ya que así me enseñaron a mí y yo también hago con mis hijos. Y así también tus padres te enseñaron a ti, cosa que tú no haces y no aprendiste del ejemplo».

La tensión se corta con cuchillo y solo hay que esperar si Rocío Carrasco opta por responder o no. Por el momento, Raquel Mosquera sentencia: «Paciencia que es la madre de la ciencia. De eso entiendo mucho, como así se puede ver en Supervivientes tres meses y medio, la auténtica Raquel Mosquera, única, irrepetible e inigualable. Desde cuándo una niña de tres años ejerce la prostitución. ¡La verdad solo tiene un camino!», finaliza su carta.