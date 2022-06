El estreno de En el nombre de Rocío ha dado mucho de qué hablar. Rocío Carrasco ha dejado bien claro que ya no se va a callar más y, dando un paso al frente, ha querido poner a cada miembro de su familia mediática en su lugar. Con esta nueva entrega, la hija de ‘la más grande’ ha querido hacer justicia al nombre de su madre, cargando contra el clan Mohedano al completo, aunque queriendo dejar a un lado a una de las personas que, actualmente, forman parte de esta familia.

La madre de Rocío Flores ha roto una lanza a favor de Ana María Aldón, mujer de Ortega Cano, con quien ya acercó posturas en la Sálvame Fashion Week y a quien deja fuera de este entramado familiar. “Quito a la mujer de José, es una chica con la que no tengo ningún tipo de relación ni la he tenido y por tanto no la voy a meter en esta familia. El resto están ávidos y expectantes porque saben que esto les va a reportar beneficio», ha dicho la protagonista de la noche cuando le han preguntado por el fichaje de su hija Rocío Flores en El programa de AR, Gloria Camila en Ya son las ocho o Raquel Mosquera que se sumó al plantel de colaboradores de Viva la Vida.

Ahora, Ana María Aldón ha reaccionado a los dos primeros episodios de la docuserie, queriendo agradecer las palabras de Rocío Carrasco y corroborando su versión: “Tiene razón, no tenemos relación. Yo no tengo nada que ver en todo esto. Ella ha contado su verdad, que es lo que tiene que hacer”. No obstante, la diseñadora ha querido desmarcarse de las opiniones de Rocío sobre el clan Mohedano: “Yo conozco a esa parte de su familia desde otra perspectiva y yo no puedo apoyar lo que ella dice. Yo no tengo ese concepto de ellos”. Y es que, la diseñadora siempre se ha sentido libre a la hora de defender a Rocío Carrasco, aunque eso le haya llevado a varias disputas con su marido. Tanto es así que, incluso, Ana María ha reconocido sentirse identificada con el relato sobre el infierno que la hija de Rocío Jurado vivió junto a Antonio David Flores.

Un duro reproche a Ortega Cano

Pero la sorpresa ha llegado cuando Emma García ha querido saber qué tal se había tomado el torero las declaraciones de Rocío, en las que asegura que su madre murió enamorada de Pedro Carrasco. En ese momento, la diseñadora ha pronunciado unas palabras que han dejado entrever, de nuevo, que entre ellos podría haber una crisis matrimonial. “Yo estoy extrapolando lo que dijo Rocío sobre su padre y lo estoy llevando a mi terreno. No sé qué pensará mi hijo cuando en realidad vea a su padre decir: ‘el amor de mi vida fue Rocío Jurado’”, ha comentado con talante serio, haciendo referencia a unas declaraciones del torero en las que afirmó que el gran amor de su vida había sido ‘la más grande’.

La conductora del espacio televisivo y el resto de colaboradores han aplaudido estas palabras, ovacionando, una vez más, la valentía de Ana María. Cabizbaja, la diseñadora ha reconocido estar pasando por un mal momento, aunque con la intención de seguir para adelante, como ha hecho siempre: “Estoy respirando y estoy viva. Estoy intentando estar bien”.