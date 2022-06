Rocío Carrasco acorta distancias con Ana María Aldón en el estreno de ‘En el nombre de Rocío’

La espera ha llegado a su fin. Este viernes 17 de junio se han estrenado en Telecinco los dos primeros episodios de la segunda entrega de la docu-serie de Rocío Carrasco, que lleva como título En el nombre de Rocío. Pieza audiovisual en la que la hija de Rocío Jurado va a ir narrando los motivos por los que se separó de algunos miembros de su familia, como es el caso de su tío, Amador Mohedano, o de José Ortega Cano, entre otros. También sacará a la luz detalles inéditos de la herencia de la artista, ya que ella es la heredera universal.

A las 22:00 horas de la noche del viernes, Rocío Carrasco se ha convertido en la protagonista absoluta al inaugurar -de nuevo- El Deluxe en un especial que se ha vuelto a trasladar al prime time de los viernes. Con una sonrisa y muy segura de sí misma, la madre de Rocío Flores entraba en el plató para responder a todas las cuestiones que los colaboradores han ido recopilando sobre los episodios 0 y 1.

Además de dar el pistoletazo de salida a este relato, que ha comenzado en los años dorados de Rocío Jurado, su hija ha roto una lanza a favor de Ana María Aldón, mujer de Ortega Cano, con quien ya acercó posturas en la Sálvame Fashion Week.

Rocío ha asegurado que parte de su familia, la más conocida no ha sido generosa recordando a su madre. “Yo considero que cuando una persona es generosa con otra lo es a cambio de nada. Esa es la generosidad. A mí no me parece que tenga valor que estuvieran con ella en Houston porque no se podía dar otro escenario. Tenían que mantener una fachada”, ha indicado. “No quiero decir que no la quisieran, pero podrían haberla querido mucho mejor. No son generosos porque no era una acción desinteresada”, ha añadido. “Son una jauría que van a la presa más fácil, a la presa más indefensa, a la presa que está herida y saben que pueden atacar. A la presa que está arriba y era quien les ponía el límite. Estoy describiendo un comportamiento. No les estoy insultando. Ellos no pueden ir en contra de ella, por tanto, van en contra de la persona a la que ella más quería”, ha expresado.

Durante esta intervención, Rocío ha hecho hincapié en el hecho de que si ella habla dará trabajo a algunos miembros de su familia como Rosa Benito, Gloria Camila, Raquel Mosquera, y Ana María Aldón, entre otros. “Con que yo haga esto se aseguran no sé cuantos meses de trabajo”, ha puntualizado la hija de Las más grande. “Quito a la mujer de José, es una chica con la que no tengo ningún tipo de relación ni la he tenido y por tanto no la voy a meter en esta familia. El resto están ávidos y expectantes porque saben que esto les va a reportar beneficio», ha confesado cuando le han preguntado por el fichaje de su hija y el resto de las colaboradoras mencionadas anteriormente.

‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’

Rocío Carrasco había estado más de dos décadas en silencio, alejada del foco mediático. Sin embargo, hubo un punto de inflexión en su vida y tomó la determinación de dar un paso al frente. Lo hizo en forma de docu-serie a la que llamó, Rocío: contar la verdad para seguir viva.

Fue el 21 de marzo de 2021 cuando se emitieron los episodios 0 y 1 de una pieza audiovisual que ha traído cola hasta la actualidad. Nada más verse en Telecinco estos capítulos, Antonio David Flores fue fulminantemente despedido de todos los programas que formaran parte del holding italiano. La hija de Pedro Carrasco contó, entre otras cosas cómo había sido su matrimonio con el exguardia civil.