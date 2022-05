Dejando a un lado el frío encuentro que tuvo lugar entre Ana María Aldón y Ortega Cano en la Sálvame Fashion Week, hubo otro momento que hasta ahora no había salido a la luz. Y es que, aunque Rocío Carrasco y la diseñadora cruzaron miradas en el programa, fue detrás de las bambalinas donde intercambiaron unas pocas palabras. Así lo ha revelado Terelu en Viva la vida, dejando boquiabiertos a los colaboradores y poniendo entre la espada y la pared a la mujer de Ortega Cano, que no ha tenido más remedio que contar la verdad.

“Me estaba maquillando y la vi por el espejo. Se acercó y me saludó. Y me deseó suerte también. Lo más cordial y respetuoso que se podía hacer”, ha empezado relatando la mujer del diestro. Al parecer, la colaboradora de Telecinco y la hija de ‘la más grande’ coincidieron en el backstage del desfile, donde no solo conversaron, sino que también se dieron dos besos, tal y como la diseñadora ha relatado en el espacio televisivo.

Los colaboradores de Viva la vida han cuestionado el hecho de que ella vea normal ese saludo cuando Rocío ha sido tan crítica con su marido, Ortega Cano, durante la emisión de la docuserie Rocio, contar la verdad para seguir viva. Sin embargo, para la de Sanlúcar ha sido una cuestión de educación: “Me deseó suerte. Para mí fue muy respetuoso, creo que era lo normal. A mí me saluda la hija de Rocío Jurado, a la que tanto he admirado”. Tras esto, la diseñadora no dudó en ponerse en contacto con su marido y relatarse lo sucedido, admitiendo que el torero se lo había tomado bien, aunque no ha querido entrar en detalles sobre lo que opinó el maestro sobre este momento tan significativo. Y es que, Ana María ha querido dejar claro públicamente que siempre se ha mostrado muy comprensiva con Rocío Carrasco, aunque ha admitido que en ocasiones había dicho cosas con las que ella no estaba de acuerdo: “Pero eso no quita que no tenga educación para saludar a gente que a mí me saluda”.

La respuesta de Ana María Aldón a Gloria Camila

Tras los comentados desfiles de Sálvame Fashion Week, Gloria Camila aparecía en el programa en el que colabora y emitía unas desafortunadas declaraciones sobre la diseñadora. Además de opinar negativamente sobre sus diseños de la colección Opium, argumentando que no eran su estilo y que estaban creados “para personas mayores”, la expareja de Kiko Jiménez confesó que habría preferido que su padre no hubiese asistido al desfile y que este lo hizo porque Ana María se lo pidió. Hoy, en el plató de Viva la vida, la de Sanlúcar ha escuchado por primera vez las palabras de la hija del diestro y no ha podido esconder su asombro. “Estoy de acuerdo con ella, esa ropa no es para ella. Pero vamos, esas palabras necesarias no eran”, ha comenzado diciendo, intentando responder a todas las declaraciones de Gloria. De igual forma, muy cabreada y dando un paso al frente para dejar las cosas claras, la mujer del torero ha sentenciado que ella en ningún momento le pidió a su marido que acudiese al plató: “Eso no es verdad. Yo en ningún momento le pedí a mi marido que viniera, que me apoyara. Él lo hizo porque quiso, pero también habría aceptado que él hubiera decidido no asistir”.

Tras estas palabras, Pilar Vidal ha puesto en el foco lo que muchos sospechan y lo que tanto se comenta en los medios de comunicación: “Después de todo esto yo no tengo dudas de que entre vosotras dos no hay buena relación”. Unas palabras a las que la diseñadora ha contestado con la mayor sinceridad posible, intentando zanjar por completo el asunto: “Yo tengo la relación que tengo que tener y hablo con ella lo que tengo que hablar. No soy ni su madre, ni su madrastra, ni su amiga. Cuando ella va a casa de su padre es para verle a él, no para verme a mí”.