Ana María Aldón se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida a nivel profesional. Pese a que sonaron con fuerza los rumores que apuntaban a una posible crisis de pareja entre ella y Ortega Cano, lo cierto es que la diseñadora ha sabido anteponerse a la situación con creces, y ahora presume de ser una de las colaboradoras clave de Viva la vida, además del fichaje estrella para la Sálvame Fashion Week.

Como no podía ser de otra manera, la exconcursante de Supervivientes acudió a la fiesta de celebración por los 500 programas de Viva la vida. Una ocasión de lo más especial en la que coincidió con algunos de sus compañeros, como Emma García o Raquel Bollo. En una situación de plena alegría, Ana María no tuvo problema en acercarse a los reporteros allí presentes para hablar sobre cómo llevaba los preparativos para la pasarela de Sálvame, la cual contaría con una invitada totalmente inesperada para ella. Y es que, cuando un periodista le preguntó si estaría dispuesta a vestir a Rocío Carrasco se mostró muy sorprendida, más aún teniendo en cuenta que se estrena en este ámbito del programa el próximo miércoles: “¿Cómo?”, preguntaba la colaboradora, visiblemente anonadada al saber que va a coincidir con la hija de la más grande: “¿Qué me estás contando? No me lieis”, zanjaba, muy extrañada de que la ex de Antonio David Flores quisiera desfilar de cara a los próximos días. Y en un intento por no responder a las cuestiones que se le estaban haciendo, Aldón se apresuró a entrar al enclave donde iba a tener lugar la celebración, sin dejar del todo claro si realmente estaría dispuesta a vestir a la hermana de Gloria Camila, o si prefiere que los temas familiares permanezcan en un segundo plano.

Muy contenta por formar parte del elenco de Sálvame de manera temporal y por una buena causa, Ana María aseguraba estar un tanto agobiada por la gran cantidad de trabajo que está teniendo: “Tengo ganas, pero tengo mucho curro todavía por delante. Voy a estar aquí un ratito y me voy”, apuntaba, ligeramente nerviosa ante su gran cita y oportunidad de mostrar al mundo sus diseños. Sea como fuere, e independientemente si Rocío opta por ponerse uno de los trajes de la diseñadora o no, lo cierto es que la relación entre ambas parece ser mucho más idílica que hace unos años. La esposa del torero no tuvo reparo en admitir públicamente creer el testimonio de Carrasco, algo que la madre de Rocío Flores agradeció también por vía televisiva: “Un besito, Ana María, si estás ahí”, decía Rocío, saludando a la actual esposa del que fuera marido de su madre desde Sevilla. Por su parte, Aldón correspondió a la muestra de cariño con la máxima cordialidad: “Un beso, igualmente”. ¿Finalmente tendrá oportunidad la hija de la Jurado de volver a sus inicios como modelo de la mano de Sálvame? Será dentro de dos días cuando tengamos la respuesta de un evento que promete estar cargado de emociones.