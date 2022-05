Marta Riesco y Antonio David Flores se han convertido en una de las parejas del momento. Fue a principios de año cuando la revista Lecturas revelaba en exclusiva que el exguardia civil y la periodista habían iniciado un romance. Un secreto a voces que, finalmente confirmaron los protagonistas de esta historia.

Al conocerse que mantenían un idílio, Marta optó por sincerarse ante las cámaras y confesaba lo «enamorada» que está de su pareja. Después, las cámaras de Gtres captaron al ex de Olga Moreno durante una salida en Málaga. «No voy a hacer ninguna exclusiva ni a comercializar con esto. Llevo tres meses separado, tengo derecho a rehacer mi vida. Tengo derecho a estar bien y ser feliz”, dijo a los reporteros.

La ausencia de Marta Riesco de las redes sociales

Cuando Marta Riesco tomó la decisión de dejar a Antonio David Flores a principios de abril, sufrió un bajón anímico que le obligó a desaparecer por unos días de las redes sociales. Dio a conocer que iba a estar ausente a golpe de comunicado en Instagram tras no presenciarse el exmarido de Rocío Carrasco en su fiesta de cumpleaños.

«Necesito evadirme de todo…de tanta crítica, de tanta exposición, de tantas provocaciones, de tantos y tantos comentarios negativos de gente que no me conoce. Necesito respirar y comprobar que sigue habiendo luz a pesar de que el túnel se vuelve más oscuro por segundos. Necesito unos días para encontrarme y para refugiarme en los míos. Soy valiente, fuerte y lo he dado todo por la razón más maravillosa y poderosa que existe, el amor. Volveré con la misma luz y con la misma alegría que me caracteriza, eso es lo prometo. Gracias por todos los que siempre estáis y por los que habéis estado…No tengo miedo, solo he perdido un poco de fuerza y muchas ganas. Me voy a recuperarlas…», dijo con tristeza.



Después de esta ruptura, Viva la Vida mostraba en exclusiva que la pareja había retomado su relación. Más tarde, era la propia Marta Riesco quien confirmaba que habían vuelto a darse una nueva oportunidad. «Estoy mejor. He pasado unos días muy complicados, la baja fue en un hospital público. Soy una persona que está en tratamiento, tuve un episodio de ansiedad muy fuerte por el que el médico consideró que había tenido una recaída y me recomendó ausentarme del trabajo», explicó en El programa de Ana Rosa el 20 de abril. «Estoy soltera. El tiempo dirá si la ruptura es definitiva, si es para mí hará ver que lo es y si no…”, añadió.

Días después de estas declaraciones, el padre de Rocío Flores celebraba su cumplaños. Para la sorpresa de todos, Riesco compartía en la Red una fotografía con el excolaborador de Sálvame. «Que todos tus (nuestros) deseos se cumplan🌟♥️ Feliz cumpleaños al hombre más guapo del mundo…INDESTRUCTIBLE @antoniodavidflores», escribía la reportera a lo que Antonio David Flores contestaba con el emoji de un corazón rojo. Por lo tanto, por ahora, es más que evidente que la pareja más polémica de la prensa rosa ha tomado la determinación de apostar por su relación.

Giro inesperado de los acontecimientos

A este entramado amoro hay que sumarle el factor Olga Moreno. La empresaria concedió el miércoles 27 de abril una entrevista a la revista Semana donde dio su punto de vista sobre cómo ha vivido su ruptura de Antonio David Flores. Antonio David me dice que se quiere separar en septiembre. «Yo salí de Supervivientes en julio. Cuando mi marido pronuncia la palabra separación me rompo por completo. En mi mente nunca había cabido esa posibilidad», dijo Olga a la citada publicación.

«Yo salgo a finales de julio y el de agosto es un mes muy duro porque mi marido es una persona ausente, un hombre hecho polvo que está destrozado psicológicamente y no quiere salir de casa. (…) Ahí ya empiezo a notar que las cosas no están bien, pero yo todo se lo atribuyo al estado emocional en el que se encuentra mi marido tras el documental», añadió Moreno. Este movimiento no sentó del todo bien a Rocío Flores, que no dudó en decir que se sentía «decepcionada» con la que había sido pareja de su padre.