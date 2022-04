Primer contratiempo de Anabel Pantoja en ‘Supervivientes’

Anabel Pantoja se ha convertido en una de las grandes protagonistas de esta entrega de Supervivientes 2022. La sobrina de Isabel Pantoja prometió darlo todo antes de comenzar esta nueva aventura y, por el momento, así está siendo. La prima de Kiko Rivera no tiene intención de abandonar y parece que se encuentra cómoda en la isla y no es para menos, ya que en su debut tanto ella como su equipo consiguieron elegir en qué playa iban a pasar sus primeros días. Como era de esperar, no se lo pensaron dos veces y decidieron comenzar esta experiencia en Playa Royale, que cuenta con más beneficios que Playa Fatal.

Se cumplen cinco días desde que Anabel saltó de ese helicóptero y ya ha sufrido un primer contratiempo de salud. Mientras el resto de sus compañeros cuidaban el fuego por la noche, ella se ha quedado durmiendo, pero para su sorpresa, al despertar se ha dado cuenta de que había perdido la voz. “He pasado la noche fuera de la cabaña para evitar los mosquitos, pero no he cogido suficiente abrigo. Entonces me ha calado y me ha atacado a la garganta”, explicaba la ex de Omar Sánchez.

Durante su explicación, la influencer ha tenido que hacer gestos para que se le pudiera entender, ya que apenas tiene un hilo de voz. “Hoy no voy a poder hablar”, comentaba a Yulen Pereira, con quien ha forjado una bonita amistad. Pese a este contratiempo leve de salud, Anabel Pantoja ha continuado con su rutina en la isla y ha realizado las pruebas, sin ningún tipo de problema.

Esta es, solo una muestra más de que la concursante quiere demostrar que puede llegar lejos en el concurso, porque es necesario recordar que hace ocho años no duró más de dos semanas en el reality. De hecho, el propio Jorge Javier Vázquez, bromeaba con Anabel en su debut y le llegó a decir que iba a poner una cuenta atrás para ver cuánto duraba esta vez. Lejos de venirse abajo, la prima de Isa Pantoja gritó a los cuatro vientos que iba a cerrar la famosa Palapa con Lara Álvarez, dejando claro que está vez va a mostrar su fortaleza de principio a fin.

En las primera nominaciones Anabel Pantoja ha salido victoriosa, ya que no se enfrentará a la expulsión del próximo jueves. Serán Charo Vega, Rubén Montesinos, Ainhoa Cantalapiedra y Juan Muñoz, quienes se enfrentarán a la audiencia para poder seguir manteniendo su permanencia en el programa de Telecinco. Todavía no ha salido a la luz si la persona eliminada se trasladará a otra parte de la isla para poder continuar su aventura en solitario como viene ocurriendo en las antiguas entregas.