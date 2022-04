Mediaset ha dado el pistoletazo de salida al buque insignia del grupo audiovisual. Supervivientes 2022 ha comenzado este 21 de abril de la mano, una vez más, de Jorge Javier Vázquez. Por otro lado, en Honduras, Lara Álvarez ha dado por comenzado el reality y la primera prueba del concurso. «Arranca la experiencia más salvaje de la edición», ha comenzado diciendo el presentador que ha sorprendido un un outfit con un estampado de animales de colores.

Nada más comenzar la emisión Kiko Matamoros ha aparecido en la pantalla subido en el mítico helicóptero. Antes de proceder a su salto, el colaborador de Sálvame ha dedicado este momento a su pareja, Mara López. «Le mando un beso enorme. Te quiero muchísimo. Solo pienso en ti», ha dicho. El espacio, también ha emitido un vídeo en el que el padre de Diego Matamoros ha prometido dar lo mejor para poder llegar a la final. «Espero dar la talla y no defraudarme», ha dicho. Después, con lágrimas en los ojos ha recordado a Mila Ximénez, quien también fue concursante. «Mi concurso se lo dedico a ella. Me acuerdo mucho de Mila», ha confesado.

Después de que el ex de Makoke aterrizara en el mar, el resto de concursantes han tomado el testigo. Otro de los grandes momentos de la noche, ha sido cuando Anabel Pantoja, con rostro descompuesto ha tenido que esperar para saltar, ya que Jorge Javier ha dado paso a la publicidad. La sobrina de Isabel Pantoja no quería nadar sola, ya que le daba respeto y, es por eso por lo que ha pedido a su compañero Julen que la esperara. Finalmente, no ha podido ser así y la colaboradora se ha tenido que enfrentar a sus miedos con un salto casi perfecto, pues ha recordado mucho al que dio la tonadillera en su edición de Supervivientes.

Tampoco ha pasado desapercibido el momento en el que el de Badalona ha preguntado a Nacho Palau que si Miguel Bosé era muy pesado. «Un poco», ha dicho con humor el participante. Tras el salto de todos los participantes, se han reunido con Lara en la playa donde han tenido que hacer dos equipos para determinar en qué playa van a comenzar la aventura.

La prueba a la que se han tenido que enfrentar ha sido el tradicional reto del barro en el que han tenido que sortear varios obstáculos. Ha sido el equipo capitaneado por Anabel Pantoja -compuesto por Julen, Ana Luque, Anuar, Kiko Matamoros, Tania, Ruben Montesinos y Juan Muñoz, quien ha podido elegir donde pasará los primeros días de convivencia. Como era de esperar, han escogido Playa Royal.

De esta manera, el grupo encabezado por Marta Peñate -formado por Mariana, Nacho Palau, Ignacio de Borbón, Desiré, Alejandro, Ainhoa Cantalapiedra y Charo Vega-, estarán en Playa Fatal, donde las condiciones son menos favorecedoras.

El dardo envenenado de Anuar a su cuñada, Isa Pantoja

Isa Pantoja ha estado presente en el plató como defensora de su prima Anabel, mientras su prometido Asraf ha acudido con el mismo rol, pero para apoyar a su hermano Anuar. Durante el vídeo de presentación, el joven ha hecho unas polémicas declaraciones que han tenido una pronta reacción de la hija de la artista. «Esa mujer no es de mi agrado. Yo cuando empezaron decía, a ver cuánto dura la gracia pero a lo callado llevan 3 años», ha comentado el superviviente.

Nada más escuchar estas palabras, tanto Asraf como Isa se han quedado atónitos. «Me he quedado a cuadros, no me lo esperaba. Él y yo siempre nos hemos llevado bien, de hecho estuve con él un día antes de irse. quí vengo a defender a Anabel, sabéis cómo es mi situación familiar y cómo se lleva mi madre con Asraf y eso no interfiere en nada. Por respeto a que es su hermano, si él no tiene ese respeto hacia mí yo sí lo voy a tener para él», ha respondido la hermana de Kiko Rivera.