Anabel Pantoja pierde los nervios durante sus primeras horas en Honduras

Supervivientes está a punto de comenzar, y antes incluso de llegar a los Cayos Cochinos, algunos de sus concursantes ya han protagonizado algún que otro encontronazo. Y es que, aunque el principal problema de los participantes de cara a los próximos meses será la falta de comida y el distanciamiento con sus seres queridos, la convivencia tampoco es fácil, más aún con personas que prácticamente no se conocen entre sí.

Pese a que los concursantes tan solo han compartido unas primeras horas en el hotel donde se hospedan hasta que comience definitivamente el Concurso, lo cierto es que el ambiente entre ellos no ha sido precisamente idílico. En un primer lugar, Marta Peñate protagonizó un tenso encuentro con Desy Rodríguez al asegurar haber escuchado a esta última hablar mal sobre ella. Un rifirrafe que quedó ahí, dando paso a la última discusión, protagonizada en esta ocasión por Anabel Pantoja.

A través de Mitele PLUS los espectadores han podido observar cómo han sido los primeros días de convivencia de los participantes de Supervivientes, los cuales no parecen haber ido viento en popa. Y es que, era la sobrina de la tonadillera quien se quejaba cuando, al llegar al comedor, apenas quedaba comida: “No queda nada de comida, ahí y os atragantéis con los espaguetis”, decía la colaboradora, visiblemente enfadada ante la actitud de sus compañeros. Un malestar al que también se ha sumado Marta Peñate, que culpaba a Rubén Sánchez Montesinos de la escasez de alimentos: “Eres egoísta, tienes dos platos llenos y no tienes consideración con tus compañeros”, señalaba. Por otro lado, Ainhoa Cantalapiedra se ofreció a dar una parte de su comida a Anabel, algo a lo que esta se opuso rotundamente.

Dos días antes de dar el pistoletazo de salida definitivo a la edición de Supervivientes, ya son muchos los problemas que están surgiendo en torno a la comida y a la predisposición de los participantes a la hora de compartir con sus compañeros. Algo que no ha gustado nada a Anabel, que augura que esto podrá traerles varios quebraderos de cabeza cuando estén en plena isla paradisíaca: “El compañerismo brilla por su ausencia”.

Las novedades de la edición

Será el próximo jueves, 21 de abril, cuando a las 22:00 horas arranque en Telecinco la esperadísima nueva edición de Supervivientes, la cual viene cargada de novedades y de emisiones que tendrán lugar en pleno prime time de la cadena. Por el momento y según ha desvelado la cadena, las galas de los jueves estarán conducidas por Jorge Javier Vázquez en plató y Lara Álvarez en Honduras; los domingos, Supervivientes: Conexión Honduras será llevado por Ion Aramendi y Lara Álvarez desde los Cayos Cochinos; y por último, Supervivientes: Tierra de Nadie, se estrenará con Carlos Sobera al frente y la conexión con Lara Álvarez también.

Por otro lado, en Mitele PLUS los suscriptores podrán seguir de lunes a viernes programas como Infiltrados en Honduras, con Alexia Rivas e Iban García; Supervivientes: Diario; Primeras horas en Honduras; o Supervivientes: Conexión Honduras. Por si fuera poco y siguiendo el modus operandi del último Secret Story, la audiencia también podrá votar de manera gratuita a través de la página web al nominado que quieran que abandone la aventura, pudiendo también pronunciarse y tomar decisiones sobre la continuidad de los participantes en el reality más extremo de la cadena.