Aunque parecía que el miércoles funcionaría con total normalidad, nadie podía imaginar que una noticia podría acabar con la “normalidad” que hasta ahora estábamos acostumbrados a ver en televisión. Y es que ya se había convertido en tradición ver a Lara Álvarez como perfecta maestra de ceremonias de Supervivientes desde Honduras, donde año tras año se encarga de dar el pistoletazo de salida a uno de los programas más esperados de la parrilla de Telecinco.

Pero esta monotonía podía tener fecha de caducidad. Así lo contaban desde Semana, donde ayer mismo se daba la noticia en exclusiva de que la participación de la de Gijón en la próxima edición del espacio de supervivencia más conocido estaba en el aire. Según el citado medio, habría sido ella misma quien habría tomado la decisión, poniéndola en conocimiento de la cúpula y de las personas pertinentes ya que habría “llegado a su límite” y prefería dar continuidad a su rutina habitual antes de tener que abandonarla durante tres meses.

Esta información consiguió sorprender a la audiencia, ya que Lara parecía estar encantada de tener la oportunidad de vivir una experiencia tan extrema desde los Cayos Cochinos. Es por ello que ha hecho uso de sus redes sociales para poner fin a todos los rumores y desvelar cuál es su plan inamovible de cara a los próximos meses. En primer lugar, Mediaset España se ha encargado de escribir a través de Twitter unas palabras cargadas de intenciones: “Con tanto frío que hace en España, ¿no echas de menos Honduras, @laralvarez?”, publicaban desde el perfil oficial del grupo de comunicación junto a una imagen de la presentadora desde la palapa. Una declaración que en cuestión de minutos tuvo respuesta por parte de la protagonista, que apuntó contundente: “¡¡¡Y TANTO!!!”, dejando claro así que está dispuesta a seguir formando parte del equipo de Supervivientes, al menos durante la próxima edición.

¡¡¡Y TANTO!!! ❤️😜 — Lara Álvarez (@laralvarezg) February 9, 2022

Con el paso del tiempo, la periodista se ha convertido en la imagen del programa. Y no es para menos, ya que desde que se incorporó al formato en 2015 como sustituta de Raquel Sánchez Silva, se ha adaptado perfectamente al que ha acabado siendo su puesto perfecto. Y es que este será el séptimo año consecutivo en el que la asturiana viaje hasta la costa caribeña para entablar conexiones casi a diario con Jorge Javier Vázquez, que estará dando guío al programa desde el plató de Telecinco.

No obstante, este no es el único proyecto al que Lara hará frente durante el 2022. Y es que pese a haber desaparecido del formato de Secret Story anónimo a la hora de dar la actualidad sobre lo sucedido, la influencer está encargándose de acompañar a los jóvenes concursantes de Idol Kids en los momentos previos a sus actuaciones. Una función de lo más importante, ya que Álvarez ejerce como perfecta coach de los pequeños, intentando que disfruten de la experiencia y que no se pongan nerviosos pese a actuar sobre un enorme escenario frente a Ana Mena, Omar Montes y Camela.