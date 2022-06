Ana María Aldón, la gran ausente en la graduación de Gloria Camila

La polémica está servida. La familia de José Ortega Cano no atraviesa su mejor momento ante el inminente estreno de la segunda entrega de la docu-serie de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío. La tensión entre Gloria Camila y su mujer, Ana María Aldón parece que se está alargando en el tiempo. Desde que la diseñadora dijera que la influencer “no era su amiga”, parece que ambas mujeres han tomado cierta distancia. “Cuando ha necesitado consejos, ayuda u opinión con algo he estado. Si eso no lo hacen las amigas… Pero bueno, me ha quedado más claro”, reaccionó Gloria en Ya son las 8.

Este martes tenía lugar en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid la graduación del máster de Marketing Digital que Gloria Camila ha cursado en ESIC Business y Marketing School. Festejo al que podían acompañarla dos personas. Es por ese motivo por el que Gloria eligió a su padre y a Marina, la mujer que trabaja en la casa familiar desde hace varios años y con quien mantiene un vínculo muy cercano para que la acompañaran en este día. De esta manera, Ana María queda en un segundo plano en medio del cisma familiar en el que se encuentran.

La actriz ha compartido en sus redes sociales una fotografía en la que aparece radiante junto a sus inseparables asistentes. “Mi suerte”, ha escrito en la estampa. Gloria posaba muy sonriente con un mono fucsia de corte asimétrico y zapatos de tacón ancho de vinilo transparente.

Al revuelo familiar se le suma la última declaración de intenciones de la hija de Ana María Aldón, que dio su opinión vía Instagram, donde mostró su apoyo total a Rocío Carrasco. Lo hizo compartiendo una foto promocional de la nueva entrega del documental. «Ella, fuerte y valiente. Ya no la callan», escribía.

Como era de esperar la reacción de Gloria no se hizo esperar. La tía de Rocío Flores comentó en el espacio conducido por Sonsoles Ónega que era su padre el que peor lo estaba pasando con todo este asunto, ya que el problema lo tienen “su mujer, la hija de su mujer y su hija”. Por otro lado, la hermana de José Fernando, aseguraba que ella no tiene miedo a nada. “Me da pena la situación porque al final mi padre no se mete en anda”, añadía con cierta tristeza.

«Mi padre es un padrazo y me consiente a mí y a sus otros dos hijos. Mi padre siempre que he dicho algo fuera de lugar me lo ha dicho y le he pedido perdón», indicaba. «Yo estoy muy tranquila con la que hago en mi vida, porque lo hago desde el respeto y la educación que me han dado mis padres», sentenciaba la hija de José Ortega Cano. Ahora, queda esperar por otro lado, cómo afecta la segunda parte de la docu-serie de la hija de Rocío Jurado a la familia.