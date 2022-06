La docuserie En el nombre de Rocío está a punto de ver la luz. El próximo 17 de junio, esta nueva temporada se emitirá en exclusiva en Mitele Plus y, por la noche, Rocío Carrasco se sentará en el Deluxe para comentarla. No obstante, Telecinco emitió la noche de ayer un pequeño adelanto, un trailer de lo que va a ser esta nueva entrega, donde la familia Mohedano está, más que nunca, en el ojo de mira.

Lo que sube Gema Aldón, la hija de Ana María Aldón 👀👀 pic.twitter.com/W2s1ObjvHf — Amanda López (@AmandaLoP123) June 12, 2022

En este prólogo de la segunda parte de Rocío, contar la verdad para seguir viva, la hija de ‘la más grande’ ha mostrado un testamento de Jurado que nada tiene que ver con el original. Al parecer, esta habría sido la razón por la que la televisiva tuvo que revisar sus relaciones familiares y alejarse de casi toda su familia mediática. Un adelanto que ha traído mucha cola pues, incluso la hija de Ana María Aldón ha querido pronunciarse. “Ella…Fuerte y valiente. Ya no la callan”, ha compartido la joven a través de sus redes sociales demostrando estar cada vez más cerca de Rocío Carrasco. Y es que, aunque se desconocen los motivos, la hijastra de José Ortega Cano ha decidido no callar más y escoger un bando, dejando de lado al torero.

Mientras que el maestro, Gloria Camila, Amador y Gloria Mohedano y José Antonio Rodríguez han mostrado su animadversión hacia la manera en la que Carrasco ha contado su verdad, con ataques y enfrentamientos televisivos, tanto Ana María Aldón como su hija Gema -que podrían estar más cerca del diestro debido a su relación- han decidido posicionarse al lado de la madre de Rocío Flores. Una declaración de intenciones que han hecho que la joven, de 23 años, pase a formar parte de la tormenta mediática contra el clan Mohedano.

Gema Aldón saca la cara por su madre

No obstante, no es la primera vez que el nombre Gema Aldón suena con fuerza en los medios de comunicación, pues hace tan solo unos días, la hija de la diseñadora volvió a utilizar sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje. Todo se remonta al enfrentamiento mediático que Ana María Aldón tiene con Gloria Camila desde la Sálvame Fashion Week, cuando la hija del torero fue muy crítica con los diseños de la televisiva además de comentar la actitud de su padre cuando la vió: “Estaba viendo el programa y sí que vi un súper abrazo con Jorge Javier como si fueran amigos de toda la vida. Y luego a mi padre le dio dos besos y me quedé…”. Unas palabras que no sentaron nada bien a la afectada, que se pronunció públicamente para aclarar en qué punto se encontraba su relación, asegurando que estaban más unidos que nunca. Aprovechando la oportunidad, Ana María quiso cargar contra Gloria Camila, expresando que no veía correcto que personas ajenas a su matrimonio se metieran a opinar sobre él. Tras esto, ambas protagonizaron varios enfrentamientos televisivos, pero lo que nadie se esperaba es que Gema Aldón fuera a entrar en el juego.

Sin dudar ni un segundo en sacar la cara por su madre, la joven dio un paso al frente, advirtiendo que algún día contaría detalles desconocidos hasta el momento. “Para todas las personas que se creen el ombligo del mundo”, escribió junto a unos emoticonos de la mano sacando el dedo corazón. Además, Gema Aldón añadió un mensaje claro y contundente, donde dejó entrever de qué lado está: “El día que Gema Aldón hable se le caerá la careta a más de una”.