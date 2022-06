Nuevos detalles de ‘En el nombre de Rocío’: su protagonista habla en una entrevista

La espera ha llegado a su fin, pero solo para una parte de la audiencia porque En el nombre de Rocío solo se emitirá en MiTele Plus el próximo 17 de junio. Por el momento, no se sabe si se podrán ver en abierto en Telecinco, tal y como ocurrió en la primera parte de la docu-serie. Nada más comenzar la entrevista, Rocío Carrasco ha confesado en una entrevista que se encuentra “bien y fuerte”. Además, ha indicado que “está preparada” para la emisión de esta segunda entrega de su docu-serie.

Por otro lado, ha asegurado que le ha costado mucho llegar al punto en el que está en estos momentos. Es necesario recordar que, la hija de La más grande estuvo en un segundo plano durante dos décadas y que fue en marzo de 2021 cuando dio un paso al frente con Rocío: contar la verdad para seguir viva.

A la pregunta de qué ha supuesto este año para ella, Rocío ha respondido muy segura. “En este año me han pasado cosas buenas que me ha hecho estar lo fuerte que estoy hoy en día. Me ha servido de reparación y sanación. Ha sido un año muy importante. Gracias a ese año estoy aquí. Estoy aquí para aclarar todo lo que se ha hablado En el nombre del Rocío, que no es verdad”, ha indicado.

“Se han dicho muchas barbaridades, muchas mentiras. Las ha dicho una parte de mi familia mediática y creo que ya es hora de que se sepa la realidad y la verdad. No solo no han honrado el nombre de mi madre, creo que lo han tirado y lo han pisado, arremetiendo contra la persona que más quería ella en el mundo. Creo que la han insultado, la han devaluado y, creo que le han faltado el respeto. Rocío Carrasco siente que han utilizado el nombre de Rocío Jurado en vano y no solo han utilizado el nombre, sino que la han utilizado a ella”, ha añadido tajante.

La hija de Pedro Carrasco ha asegurado que el hecho de que ella hable y cuente su historia no tiene nada que ver con una “venganza”. “Todo lo que vamos a contar de mi familia tiene entidad propia, efectivamente, pero ellos se han servido de que yo venía de dónde venía y que el ser me había arrebatado lo más importante que yo tenía en mi vida. Ellos han aprovechado ese proceso para ir campando a sus anchas. Ellos se han aprovechado mi estado, de mi dolor, de mi silencio, se han pensado que ese silencio iba a ser perpetuo y se han dedicado a hacer lo que no tenían que hacer. Ellos no hubiesen podido hacerlo si yo hubiese estado bien porque yo no se lo hubiese permitido”, ha confesado con dolor.

En esta segunda entrega del documental, Rocío Carrasco revelará los motivos por los que se distanció de algunos miembros de su familia y durante esta conversación ha expresado que espera que la audiencia entienda su decisión. “Queda completamente claro y es totalmente entendible”, ha sentenciado muy segura.