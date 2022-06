María Teresa Campos desvela el porqué de su repentino distanciamiento con Rocío Carrasco

Pese a que pueda parecer que María Teresa Campos permanece alejada del foco mediático, lo cierto es que cada vez tiene más ganas de continuar con su profesión. En esta ocasión lo ha hecho desde otra perspectiva, siendo entrevistada por Kiko Hernández en una charla para la que la presentadora ha dejado un sinfín de titulares que pasarán, sin duda, a la historia de nuestro país.

Teniendo en cuenta el fuerte vínculo que ha unido a las Campos con Rocío Carrasco a lo largo del tiempo, era de esperar que el colaborador de Sálvame preguntaría a la madre de Carmen Borrego por cuál es su actual relación con la hija de “la más grande”, la cual parece haberse deteriorado con el paso de los años hasta el punto de convertirse la ex de Antonio David en una de las grandes ausentes a la boda del nieto de María Teresa: “Yo creo que Rocío tenía alguna cosa sobre su madre ese día, pero no sé. Últimamente estamos menos unidas, porque como ella ha hecho muchas cosas y tal… Pero antes, los fines de semana estaban en mi casa”, admitía, dejando entrever que sigue guardando cariño a la hermana de Gloria Camila aunque la situación entre ellas sea más fría que anteriormente: “Yo la quiero muchísimo. Es que yo he vivido todo lo de Rocío. Un día de Reyes le dije ‘Rocío te voy a pedir un favor, mira yo estoy muy mayor y cualquier día me voy palante y yo no quiero morirme y que la gente crea que tú has sido una mala madre’. Se quedó así y me dijo ‘No te preocupes que eso no va a pasar’”, contaba la periodista, visiblemente emocionada al echar la vista atrás y hacer memoria de algunos de sus momentos más destacados junto a Carrasco.

Hablando también para Diez Minutos sobre la docuserie que protagonizó Rocío Carrasco e hizo que la audiencia diera un giro de 180 grados en torno a su opinión con respecto a la madre de Rocío Flores, la matriarca del clan Campos se mostró muy satisfecha por todo lo que su amiga había conseguido: “Lo ha hecho muy bien (…) Es alucinante el tío…”, señalaba, aclarando así que no considera al exguardia civil uno de sus personajes mediáticos favoritos, más aún sabiendo lo mucho que habría hecho sufrir a la hija de la Jurado mientras mantuvo una relación con ella.

Una vez salió a relucir el tema que incumbe a los Mohedano, María Teresa aprovechó para hablar largo y tendido sobre algunos de sus miembros, entre los que están Amador o incluso Ortega Cano. Y es que, este último habría intentado ligar con la presentadora durante la comunión de Gloria Camila y José Fernando: “Tocaron una música y Ortega me sacó a mí a bailar porque Rocío estaba atendiendo a la gente. Me puse a bailar y me dice Ortega ‘¿Tú sabes una cosa? Que me estás poniendo, y a mí no me ponen más que las mujeres que son muy mujeres’”, desvelaba para el medio citado.