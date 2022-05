Una semana ha pasado ya desde que José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, se diera el ‘sí, quiero’ junto a Paola. Sin embargo, su enlace y la ausencia de Rocío Carrasco en el gran día siguen dando mucho de qué hablar. La hija de ‘la más grande’ dijo en directo que sí iría a la hipotética boda de Alejandra Rubio y eso, a la hija de María Teresa Campos no le sentó nada bien. “Que se haga de menos a mis hijos me duele en el alma”, expresó Borrego entre lágrimas. Ahora, tras el acontecimiento, Terelu Campos se ha pronunciado para defender públicamente a su amiga, la que es para ella una hermana.

Sentada en el plató de Viva la vida, la colaboradora ha dado la cara por la pareja de Fidel Albiac, sentenciado que esta no fue la causante de las lágrimas de su hermana. “No creo que se derrumbara por Rocío. Hay veces que se alinean las cosas de una manera y se vino abajo”, ha comenzado relatando. Al parecer, Carmen lleva una semana muy complicada en la que ha estado continuamente en el ojo del huracán. “Después de una semana estaba agotada. Recibió una llamada de su hijo en la que le dio la impresión de que no estaba disfrutando de su luna de miel y eso le afectó”, ha confesado a Emma García.

Además, consciente del revuelo que han causado las palabras de su amiga y compañera, Rocío Carrasco, la colaboradora ha querido aclarar el asunto y quitarle responsabilidades a la hija de la Jurado: “Me parece injusto que se le haga responsable de las lágrimas de Carmen, me parece desproporcionado”. Y es que, para la hija mayor de María Teresa Campos, su amiga nunca ha querido desmerecer a Jose, tal y como se ha apuntado en los medios de comunicación: “Lo único que dijo es que claro que irá a la boda de Alejandra y a la de Carmen. Si es que puede y si es invitada”. Tal y como ella misma ha confesado, la colaboradora mantuvo una larga conversación con su hermana al finalizar Sálvame y fue ahí cuando Borrego le compartió sus sentimientos: “Es una mujer muy sentida y muy sensible, mucho más de lo que ella aparenta públicamente. No me extrañó que saltara, era necesario, necesitaba explotar”. Aún con todas, Terelu ha querido zanjar de una vez el asunto, puntualizando que la ausencia de Rocío Carrasco en la boda de su sobrino no ha provocado ningún tipo de enfado: “Carmen nunca se enfadó porque Rocío no fuera a la boda”.

El motivo de las lágrimas de Carmen Borrego

Aunque la hija de ‘la más grande’ no quiso desvelar los motivos por los que no pudo asistir a uno de los eventos más importantes del Clan Campos, sí pronunció unas palabras que no sentaron nada bien a la madrina de bodas. “Os voy a decir una cosa. Cuando a uno le invitan a una fiesta es una causa preciosa y maravillosa. La verdadera amistad y hermandad se demuestra cuando a uno lo llaman para un problema y esa persona está. Quitando eso, que no se preocupe el mundo que no pasa absolutamente nada”, explicó.

Cuando parecía que el foco mediático se había, por fin, alejado de la boda del clan, un comentario de la madre de Rocío Flores hizo tambalear de nuevo los cimientos de su amistad con Carmen Borrego, pues afirmó que, aunque no había podido asistir al enlace de Jose, sí iría a la hipotética boda de Alejandra Rubio. Una confesión que hizo saltar las lágrimas de la afectada, que se rompía en plató y se sinceraba frente a sus compañeros: “Nadie de mis compañeros ha dicho una frase bonita de la boda de mi hijo. Me parece feo por mi hijo porque él no se lo merece y porque han trabajado todos mucho para esa boda”.