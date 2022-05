El universo de Sálvame está de celebración. En un año repleto de bodas, José María, el hijo de Carmen Borrego, se ha unido a la tendencia del matrimonio, esperando para darse el ‘sí, quiero’ durante el día de hoy junto a su novia. Un momento muy emotivo para la colaboradora de Telecinco, que se convertirá en la madrina del enlace celebrado en una finca de la capital. Además, esta boda es muy importante para el Clan Campos, pues se trata del primer nieto de María Teresa que se casa.

Aunque la madrina no ha querido desvelar ningún dato sobre la celebración de su hijo, el programa para el que trabaja ha ido dando pequeñas pincelas de lo que será la jornada. Así, la pareja que ya contrajo matrimonio el pasado 4 de abril, ha decidido hacer ahora una fiesta por todo lo alto donde celebrar la buena nueva. Entre los 150 invitados que acudirán se encuentra la familia compuesta por Terelu, Alejandra, María Teresa y Carmen, además de algunos rostros conocidos que habrá que esperar a ver.

Y es que, el enlace no ha estado exento de polémica, pues hace tan solo unas semanas se acusaba a Borrego de haber negociado una exclusiva de la boda de su hijo, que en todo momento se ha encontrado alejado del foco mediático. Una noticia que ella misma se encargó de desmentir: “No voy a vender nada de la boda de mi hijo. Si se vende algo lo vende mi hijo. Si me hijo quiere, le viene bien y hay un acuerdo, se hará, y yo posaré sin cobrar una peseta”. Sin embargo, tal y como apuntan diferentes medios de comunicación, la televisiva podría haber cambiado de opinión pues, presuntamente, la exclusiva ya estaría cerrada.

Todos los detalles

Pero no todo queda ahí, pues parece ser que una persona cercana al clan de las Campos se ha encargado de desvelar públicamente algunos detalles del enlace. Así, se ha conocido que la boda se celebrará en la finca El Jardín de Tegueste, situada en la localidad madrileña de Torrejón de Velasco y que, además, se requisará el móvil a todos los invitados para salvaguardar cualquier tipo de filtración. También ha salido a la luz que María Teresa Campos habría participado de forma activa en la organización del evento, obsequiando a su nieto y a su novia con 48 mil euros. El programa líder de Mediaset también ha revelado que el vestido de la novia no será blanco y que, además, las uñas las llevará de color rojo, al más puro estilo Rosalía. Este presunto topo ha despertado el cabreo en Borrego, que ha cargado contra él afirmando que los datos aportados son más que erróneos. Y es que, parece ser que Terelu Campos, presente también en plató desconocía esta información. “No sabía nada, eso te lo puedo garantizar”, ha dicho. A lo que su hermana, aún enfadada por la situación ha contestado: “Bueno, y si lo sabías tampoco me lo ibas a decir”. Un encontronazo que llega a escasas horas del evento del año de la familia Campos. Pese a todo, la madrina de bodas ha querido disculparse con su hermana por el pequeño rifirrafe: “Le he pedido perdón públicamente. Me he puesto nerviosa. Creo que no se lo merece, desde luego. Yo confío en mi hermana al cien por cien”.

Una gran ausencia

Entre los detalles que se han ofrecido del acontecimiento, se encuentra una gran ausencia. Parece que varios rostros populares se desplazarán hasta la finca, pero quien no lo hará será Rocío Carrasco, tal y como han confirmado las hermanas Campos. En un principio, la madrina de bodas afirmó que desconocía el motivo de su ausencia, alegando que era una “boda familiar”, no de famosos. Unos días después, Terelu se ha pronunciado al respecto, confesando públicamente que no le parece “normal” que la hija de Rocío Jurado y su pareja, Fidel Albiac no acudan a la boda. “No sé cuál es la explicación que ha dado. Igual me la dan y lo entiendo, pero no como yo no tengo ninguna explicación, no lo sé. A mí no se me ha dado ni yo la he pedido eh. A mi no me parece normal y eso no tiene que molestar a nadie”, se ha sincerado en el plató de Telecinco. Tras esto, Carmen Borrego ha mantenido una conversación con su amiga del alma, comunicando desconocer finalmente si esta acudirá o no al enlace. “No sé como valorarlo. No sé si le han bailado las fechas, no sé si con todo el follón del concierto…”, ha sentenciado. Y es que, Rociíto siempre ha tenido muy buena relación con las hermanas, por lo que ha extrañado profundamente su ausencia en un día tan especial.