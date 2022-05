Rocío Carrasco y un homenaje empañado por la decepción de Víctor Elías

La polémica está servida. Este 11 de mayo tenía lugar en el Cartuja Center de Sevilla un nuevo homenaje a la figura de La más grande, un concierto solidario llamado Mujeres cantan a Rocío Jurado. La primera vez que se celebró este show musical fue el 8 de marzo, fecha que coincidió con el Día Internacional de la Mujer. Por aquel entonces, el WiZink Center de Madrid fue testigo de lo que se vivió en el mítico edificio situado en la avenida Felipe II. Artistas de la talla de Anabel Dueñas, Rigoberta Bandini y Pastora Soler, entre otras, hicieron vibrar con sus voces a los allí presentes, además no dejaron indiferente a nadie con la interpretación de los temas más sonados de la artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de WiZink Center (@wizinkcenter)

Al mando de la dirección musical se encontraba Víctor Elías. Minutos antes de comenzar el evento se mostraba de lo más emocionado ante los medios de comunicación. “Estoy haciendo la dirección musical de La más grande, pues es lo más grande. Estoy nervioso, pero por suerte la banda que me acompaña no puede ser mejor. O sea, que me siento muy seguro y respaldado”, dijo el que formó parte del elenco de la exitosa serie de Los Serrano. Sin embargo, nada hacía presagiar que horas antes de celebrarse el nuevo acto, el músico publicaría un post sincerándose.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cartuja Center CITE (@cartujacenter)

Durante la mañana del pasado miércoles, Elías compartía con sus seguidores una reflexión que, desde luego no ha pasado desapercibida, ya que tal y como se ha mencionado en las línea anteriores, Víctor se encargó de la dirección musical del concierto celebrado en Madrid, pero no del que ha tenido lugar en la capital hispalense. “No suelo hacer este tipo de cosas, pero supongo que hay veces que la vida te cansa”, comenzaba diciendo en un escrito publicado en sus stories de Instagram.

“Hoy se celebra un bonito homenaje en el que un compañero andaluz sabiendo que existía una banda con todo hecho y arreglado en Madrid, decidió venderse por 1/3 de lo que cuesta”, exponía Víctor Elías. “Supongo que este mismo compañero luego se quejará de los precios que nos pagan a los músicos y el mismo se pisa y nos pisa. Por supuesto, el promotor como si le pones un pendrive mientras no cueste dinero”, añadía. “Mucha suerte. Si algo me deja tranquilo, es que nunca he tenido que pisar a nadie para poder seguir currando. Espero que duerma bien”, sentenciaba el escrito. Ante estas impactantes declaraciones, que llegaban horas antes del concierto a Rocío Jurado en Sevilla, este digital se ha puesto en contacto con Elías, que amablemente, se ha declinado a hacer cualquier declaración sobre estas palabras.

Se desconoce si tras lo ocurrido pudiera estar el margen beneficio que supondrá el concierto que no colgó el cartel de sold out. Lo que si es un hecho es que la organización, a juzgar por las palabras de Elias, ha optado por contratar unos servicios musicales menos costosos prescindiendo en esta ocasión de Víctor, con quien sí contaron para el primer espectáculo.

De hecho, horas antes de dar el pistoletazo de salida al show, todavía quedaban sin venderse cerca de 400 entradas. Es necesario destacar en este punto que, el Cartuja Center cuenta con un aforo algo superior a 2.000 personas.

Y, como era de esperar, los tickets -que tienen un precio entre 25 y 50 euros-, que antes se agotaron fueron los más cercanos al escenario, ya que los seguidores de la cantante no se querían perder las versiones más personales de sus canciones, interpretadas por Lorena Gómez, Argentina, Rosa López, María Toledo, Anabel Dueñas, Roko, María Terremoto, Robin Torres, Sara Sánchez, María Carrasco, Lola Vendetta, Esperanza Fernández o Mariola Cantarero. Un cartel prácticamente diferente al que se colgó en Madrid.