Víctor Elías de Ana Guerra: “Del amor al odio hay un paso”

Ana Guerra y Víctor Elías se han convertido en la pareja sorpresa de la temporada. Con un tierno beso publicado en las redes sociales confirmaron su romance y, desde entonces, sus muestras de amor y cariño no han cesado. Este fin de semana, ha tenido lugar la quinta edición del festival Ibicine celebrada en Ibiza y ambos han atendido a los medios de comunicación con la mejor de sus sonrisas, dejando confesiones muy privadas para el recuerdo.

“Estamos muy bien, estamos felices y descubriendo que nos depara la vida”, ha comunicado Ana Guerra a los micrófonos. Se conocieron en los Premios Dial de 2018 y aunque por aquel entonces nada surgió, el roce fue haciendo el cariño. Hasta hoy, donde han demostrado estar muy enamorados y querer compartir una vida en común. “Eso de que del amor al odio hay un paso, eso nos pasó”, ha confesado Víctor visiblemente emocionado al hablar de la persona que le ha robado el corazón. De igual forma, la concursante de Operación Triunfo ha expresado lo mismo: “Cosas que pasan, al final el roce hace el cariño”. No fue un amor a primera vista, pero cuando se conocieron poco a poco se dieron cuenta del feeling que entre ellos había. Los unió la música y es la pasión que hoy en día comparten. Así, todo surgió cuando varios directores musicales crearon arreglos para los temas de Ana y los que ella eligió resultaron ser los de Víctor. En ese momento, la artista se dio cuenta de que él sería el hombre de su vida.

Su amor es tan real que han pensado, incluso en formar una familia. Así sorprendía hace unas semanas el actor de Los Serrano, que admitía querer ser papá en el concierto homenaje de Rocío Jurado. “Es algo que hace unos años no me planteaba por el trabajo y por la edad, pero ahora acabo de cumplir 30 años y sí tengo ganas. El momento personal y profesional que estoy viviendo es maravilloso. Con Ana estoy muy bien y ojalá sea para siempre”, señalaba el joven aquel día. Ahora, parece no haber cambiado de opinión pues ha confesado que el futuro solo se lo plantea con ella. La intérprete de Ni la hora, que también comparte la ilusión de ser mamá, ha dejado claro que por el momento no lo están buscando, aunque cuando formen una familia sus valores están más que establecidos. “Víctor dijo que si tuviese que formar una familia la crearía en la igualdad y el feminismo. Tenemos que ser iguales y criar a las nuevas generaciones en el feminismo”, ha explicado a las cámaras. Sea como fuere, lo cierto es que la cantante de Qué sabrán y el que fuera Guille en la serie española de Los Serrano atraviesan ahora uno de los momentos más dulces de su vida. Por eso, no sería de extrañar que pronto recibieran la visita de la cigüeña o se dieran el ‘sí, quiero’ para sellar su amor, aunque ellos -por el momento- lo descartan.