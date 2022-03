Víctor Elías no ha querido faltar al concierto que se ha celebrado en Madrid en homenaje a Rocío Jurado este 8M. El que fuera uno de los protagonistas de la mítica serie Los Serrano se ha encargado de la dirección musical de este ambicioso proyecto, en el que han participado muchas de las artistas más destacadas de nuestro país interpretando los temas de ‘La más grande’. Cantantes como Pastora Soler, Ruth Lorenzo o Ana Guerra, con quien Elías mantiene una relación desde hace algún tiempo.

“Estoy haciendo la dirección musical y hacer la dirección musical de ‘La más grande’ pues es lo más grande. Estoy nervioso, pero la banda que me acompaña no puede ser mejor, así que me siento muy seguro, muy respaldado”, ha confirmado a las cámaras de la Agencia Gtres. Víctor ha reconocido que está muy de acuerdo con esta iniciativa e incluso ha comentado que le gustaría que se repitiera a lo largo de los próximos años: “la iniciativa es brutal, la causa es brutal, el día no puede estar mejor escogido y qué mejor que aportar nuestro grano de arena, cada uno con lo que sabemos hacer a una causa que ojalá que podamos repetir todos los años homenajeando a ‘La más grande’ y siempre por la misma causa, que es algo que todavía, por desgracia hay que luchar”, ha explicado.

Víctor ha asegurado que reivindicar la igualdad es algo que debe implicar a todos: “creo que esto es una cosa de absolutamente todos. Yo siempre digo que tuve la suerte de por mi educación me han inculcado a creer en el feminismo y en la igualdad. Ojalá mis hijos ya prácticamente ni hablen de esto”, ha sentenciado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANA GUERRA (@anaguerramusic)

El músico está disfrutando de uno de sus mejores momentos a todos los niveles, sobre todo desde que comenzara una relación con Ana Guerra, que también ha participado en este homenaje. “Empecé a ser su director musical antes de que arrancáramos algo tan bonito y está claro que lo que nos ha unido es la música” “la música lo une todo, es la única cultura que sin entenderla puedes conectar con ella y en este caso nos ha unido más que nunca”, ha comentado. Víctor asegura que se encuentra en una etapa maravillosa y le encantaría que su relación con la cantante durara para siempre: “hasta que me eche de su banda”, ha dicho.

A sus treinta y un años, el músico reconoce que ya empieza a pensar en formar una familia: “sí, sí quiero formar una familia. Es algo que hace unos años no me planteaba, por el trabajo y la edad”, ha explicado. Elías tiene claro quienes son las referentes en su vida: “mi madre, mi tía y ahora mi pareja”.

Sobre Rocío Carrasco, ha reconocido que siente una gran admiración por ella: “una mujer increíble que ha defendido lo suyo y que tenía el ejemplo de madre luchadora y valiente”, ha relatado.

El joven tiene muy claro a quién le dedica este proyecto: “yo se lo dedicaría principalmente a la educación. Creo que es muy importante que todos seamos conscientes de que la educación parte de cada uno de nosotros y que todos en la calle aportamos nuestro granito de arena”, ha querido matizar.