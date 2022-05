María Teresa Campos, devastada por la muerte de Jesús Mariñas

El mundo del periodismo vive uno de sus momentos más tristes. El periodista Jesús Mariñas, una de las figuras más destacadas de la crónica rosa, ha fallecido esta mañana en Madrid a consecuencia de un cáncer de vejiga que padecía desde hacía bastante tiempo. Aunque no está previsto que se celebre velatorio por expreso deseo del comunicador y su entorno, se sabe que algunos rostros conocidos tuvieron la oportunidad de darle el último adiós en los días previos a su muerte, cuando el final era ya inevitable.

Una de las personas que más afectadas se ha mostrado ante esta triste noticia ha sido María Teresa Campos. La veterana comunicadora ha intervenido durante la edición de Sálvame y ha explicado cómo se siente ante esta pérdida: “ha sido muy duro”, ha declarado la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego.

A lo largo de su carrera, María Teresa Campos no solo tuvo la oportunidad de trabajar con Jesús Mariñas en numerosas ocasiones en diferentes formatos, sino que, además, mantuvo con él una estrecha amistad. La comunicadora ha comentado que en las últimas semanas ha estado en contacto con Elio, marido de Jesús Mariñas, que le ha informado de cómo ha sido la evolución del periodista, aunque no ha tenido la oportunidad de ir a verle. “Me hubiera gustado ir a despedirme de él, pero quería irse sin ruidos, sin que hubiera nada. Me cuesta trabajo hablar”, ha revelado María Teresa, con dificultad para contener las lágrimas y muy emocionada.

“Cuando un amigo se va se queda un vacío que no puede llenar la llegada de otro. Ojalá nos encontremos algún día”, ha recalcado Campos, que pertenece a la misma generación que Jesús Mariñas. De hecho, la última vez que coincidieron en un plató fue en el año 2017, en el programa Qué tiempo tan feliz, misma fecha en la que se canceló el espacio de fin de semana que presentaba María Teresa Campos.

Fue precisamente en este programa donde Mariñas tuvo que ser consolado por María Teresa Campos en el último día de la emisión: “Que no parezca esto una despedida porque estoy viendo hasta a Mariñas llorar y ya lo que me faltaba”, dijo entonces la comunicadora.

Para Campos es una noticia especialmente difícil de asimilar, aunque la comunicadora prefiere quedarse con la parte positiva: “Esto es lo que hay. O se va uno o se te van las personas que quiere. Me quedo con el recuerdo de alguien que fue feliz. Yo a él le quería y él a mi también”, ha sentenciado María Teresa.

Según ha podido saberse, no está previsto que haya ni capilla ardiente ni tampoco ninguna despedida oficial, sino que sus restos sean incinerados a lo largo del día de mañana en Madrid y, más adelante, se esparzan sus cenizas en La Coruña, donde también se encuentran las de su madre.