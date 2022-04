Sálvame lleva varios días conmemorando sus 13 años en antena. Si bien en la tarde del miércoles sorprendía la presencia de Pipi Estrada en el plató de Telecinco, este 28 de abril se ha convertido en una de las más especiales para el espacio encabezado por Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, esta última emisión ha estado conducida por Terelu Campos, ya que el autor de La vida iba en serio presentará en unas horas la segunda gala de Supervivientes.

La hija de María Teresa Campos no ha podido evitar emocionarse cuando ha sacado de la Máquina del tiempo una carta que había escrito Mila Ximénez antes de que falleciera el pasado 23 de junio a consecuencia del cáncer que padecía. “Quiero decirles antes de leerla que ninguno de los que estamos aquí conocemos el contenido de la carta. El programa ha querido que esté porque tiene que estar de alguna forma en este aniversario”, ha comenzado diciendo visiblemente emocionada.

“Voy a intentar leerla”, ha dicho con un hilo de voz antes de proceder. “Hola. Siempre he sido muy consciente de la suerte que he tenido por tener a compañeros como vosotros en mi vida, porque no sois solo eso, sois amigos… y a algunos os llamaría incluso familia. Esta carta llega desde el pasado. Me he retirado un momento al puesto de producción del programa para escribir tranquila mientras vosotros seguís discutiendo en plató o no sé muy bien qué”, ha comenzado leyendo Terelu que no apartaba la vista del papel. “Al terminar esta nota, la meteré en un sobre y la recibiréis cuando yo, por desgracia, ya no esté aquí”, ha continuado la madre de Alejandra Rubio.

Ha sido al leer las últimas palabras cuando se ha quedado en silencio por lo que significaban, pues la partida de Mila fue un duro mazazo para el programa que lidera las tardes en Mediaset. “Sé que mi tiempo se está acabando, pero he decidido regalarme otra vida. Una sin miedos y donde solo hay espacio para la esperanza y las risas. Ojalá dure mucho. Cada día cuando me despierto soy consciente de que puede ser el último… Por eso mi primer recuerdo es siempre, mi hija, a la que le doy las gracias por haber estado en mi vida y por haberme dado mucho amor, incluso más del que me merezco como madre”, ha leído Terelu Campos.

«Sois amigos, incluso os llamaría familia»: la carta que Mila Ximénez hubiera escrito a #Sálvame en nuestro decimotercer aniversario ❤ https://t.co/88yonmco2S — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 28, 2022

Mientras la hermana de Carmen Borrego ha dado a conocer esta misiva que dejó escrita la periodista, las cámaras han podido captar cómo los colaboradores no han podido aguantar las lágrimas. “Siempre he intentado hacerlo lo mejor posible con ella… Pero sé que he fallado y he cometido errores. Y aún me duele. Todavía lo llevo en el corazón. Espero que Alba haya podido perdonármelo. Perdónamelo, mi vida porque yo voy a ser incapaz de perdonarme a mí misma”, ha seguido. “Mientras tanto, sueño con jugar con mis nietos y pasear durante horas por nuestros parques. Volver a disfrutar de las barbacoas de mi yerno en el jardín. Quedarnos en La Muralla después del curro. En fin, echo de menos la vida. Os echo de menos a vosotros”, ha añadido.

En esta carta, que ha permanecido oculta hasta ahora, también hay unos fragmentos dedicados a Jorge Javier Vázquez, íntimo amigo de la colaboradora. “Jorge, tus consejos siempre han sido de vital importancia para mí. Ya sabes que te consultaba todo, hasta los retoques que me hacía. Tú siempre me recuerdas que el cansancio es normal al final de los procesos de la vida y, que el dolor y los recuerdos te visitan más a menudo en tus cuartos oscuros de fragilidad. Qué suerte tenerte en esos momentos de oscuridad. Gracias por todo», ha leído Terelu.

Las palabras hacia Kiko Hernández

Mila Ximénez, también estaba muy unida a Kiko Hernández y juntos se lo pasaban en grande en las tardes en las que coincidían en Sálvame. «Kiko, tú y yo hemos reído y sufrido mucho juntos. Hemos disfrutado con los cientos de mensajes de los telespectadores que nos mandaban dándonos las gracias por la compañía y por hacerles la vida más llevadera. Te agradezco que hayas sido generoso conmigo, que me hayas enseñado tanto y que haya podido contar contigo hasta el final», decía el escrito que ha emocionado al contertuliano.

El mensaje para María Patiño

«María, tú también has sido una grandísima amiga y cómplice. Por cierto, aquí arriba me he encontrado con una persona que ha preguntado por ti. Es un hombre muy serio, pero que tiene pinta de tener muy gran corazón. Me ha pedido que te diga que está muy orgulloso de ti. Que lamenta no haber tenido más tiempo para despedirse, pero cada día está a tu lado. Y en Navidad, siempre se pone junto al árbol para proteger la estrella. Él dice que ya sabes a qué se refiere», escribió Mila sobre la presentadora de Socialité.

«Esta carta está terminando y yo estaré viéndoos con una sonrisa y pensando: Qué feliz he sido en Sálvame y qué afortunada soy de haber trabajado en un programa que ha hecho que la vida de muchas personas sea más entretenida y mejor», ha finalizado la carta.