Ayer se celebró la boda más esperada del Clan Campos. José María, el hijo de Carmen Borrego selló su amor junto a Paola en una finca situada en Torrejón de Velasco. Un momento muy emotivo para la colaboradora de Telecinco, que se convirtió en la madrina del enlace, y para María Teresa Campos también, pues se trata del primero de sus nietos que contrae matrimonio. Una Terelu muy emocionada entró en directo en Viva la vida y dio algunas pincelas sobre lo que había sido el acontecimiento. Además, comentó que la boda había sido perfecta, pues era “un día de reencuentros” y habían ido “los justos”. Sin embargo, a la ausencia de Rocío Carrasco se sumó la de Belén Rodríguez, que horas más tarde relató públicamente el motivo.

A pesar de ser una de las grandes amigas de las hermanas Campos, esta no pudo asistir al enlace y estar con Carmen Borrego en uno de los días más felices de su vida. Tal y como ella misma ha contado en Sábado Deluxe, tres operaciones habrían sido el motivo principal de su ausencia. “Yo había decidido no ir a la boda antes de operarme, porque me iba a operar”, ha comenzado diciendo. “Yo hablé con Carmen antes de la operación de pecho, que es la que más me importaba, para explicarle por qué no iba a la boda de su hijo”, ha explicado a Jorge Javier. Con motivo de estas tres intervenciones quirúrgicas, la televisiva ha tenido que estar siete meses en reposo, sin poder coger peso ni estar mucho tiempo fuera de casa. “Yo estos meses no he hecho absolutamente nada. Bueno, he ido al teatro a verte con muletas. Lo demás que he hecho es comer al lado de mi casa”, se ha sincerado, dando a entender que no era una opción viable asistir a la boda del hijo de su íntima amiga debido a su estado de salud.

“Ya que me estás sometiendo a este tercer grado, quiero decir que me he operado en Clínicas Diego de León. Que estoy encantada”, ha dicho la colaboradora con una amplia sonrisa. Y es que, este centro de medicina estética y cirugía se ha hecho muy conocido entre las celebs de nuestro país, que no han dudado en contar con su profesionalidad para cambiar los aspectos de su vida que menos del agradan. Es más, la propia Carmen Borrego acudió a la clínica fundada por el doctor Miguel de la Peña para someterse a tres retoques antes de la boda: en primer lugar, una eliminación de arrugas con efectos cat eyes, en segundo lugar un efecto glowy para lucir una piel impecable y, por último, un fast lift con estimuladores de colágeno para conseguir el beuty look de madrina.

Tras estas explicaciones, la colaboradora de Mediaset ha comentado que, tras mucho tiempo sin hacer planes y sintiéndose muy mal, no tenía ganas ni fuerzas para ir al enlace: “No puedo ponerme tacones, con lo cual tampoco puedo ponerme un vestido ni puedo hacer nada. Estoy hecha un cuadro”. Y es que, en estos últimos meses, Belén ha pasado por varias operaciones, desde la pierna debido a una aparatosa caída hasta el pecho, para aumentar su tamaño y sentirse mejor con su cuerpo. Sin embargo, lo que todo el mundo desconocía es que hubiera una tercera operación que hasta el momento no había salido a la luz. Aunque la colaboradora no ha querido dar muchos detalles, ha reconocido que la misteriosa intervención ha sido “en el área vaginal”. Eso sí, una intervención estética, no de salud. “Que nadie en casa se asuste, no me he cambiado de sexo”, ha zanjado la conversación, explicando públicamente que no sería ella quien diese más detalles sobre esta.