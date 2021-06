Belén Rodríguez ha estallado contra Rocío Flores. El pasado martes, la hija de Rocío Carrasco perdió los papeles en el formato ‘Tierra de Nadie’, presentado por Carlos Sobera. La joven colaboradora, denunció públicamente que no se estaba juzgando a Olga Moreno por su papel como participante, sino por todo lo que estaba ocurriendo tras el documental de su madre, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. “Lo que no voy a permitir es un acoso y derribo en contra de Olga sin juzgarla como concursante. ¿Ha quedado claro? Tenéis que entender que llega un momento en el que estoy hasta las narices de aguantar lo inaguantable”, expresó muy molesta. Al día siguiente en ‘El programa de Ana Rosa”, volvió a hacer hincapié en que no entiende por qué a Belén Rodríguez se le permite juzgar a la mujer de su padre por cosas de fuera y no por su concurso. Este viernes, la periodista le ha mandado un contundente y claro mensaje a la hija de Antonio David Flores.

“Quiero dar las gracias a todos los compañeros que condenáis la censura y defendéis la libertad de opinión y expresión. Estoy cansada de que estas personas jueguen con mi trabajo desde hace dos años. Son un señor al que despidieron de Mediaset y toda España conoce el motivo, y su hija ,que ha sido condenada por haber maltratado a su madre durante 3 años y por darle una paliza. Y es la que está pidiendo mi despido dos días consecutivos», ha comenzado diciendo muy seria mirando al objetivo de la cámara.

Después de estas palabras, Belén Rodríguez ha comentado que “es sospechoso y extraño que justo el día que me planto y digo que no hablo más de los hijos de Rocío Carrasco cuando Olga Moreno les mencione Rocío Flores decida atacarme, cuando todo este tiempo he dicho de Olga, de su padre y de ella lo más grande como concursantes. Nunca he mezclado ‘Supervivientes’ con el documental». «¿Dónde estaba esta niña cuando su padre machaba a su madre durante 20 años? ¿Ahora denuncia una campaña de acoso y derribo? He medido mucho mis palabras, jamás he insultado a Olga Moreno», ha añadido visiblemente afectada por la situación.

Además, Belén ha dicho muy tajante que ella no se va a justificar más por hacer su trabajo. “Si yo hablo de las cosas de fuera es porque Olga habla de las cosas de fuera”, ha comentado a Jorge Javier Vázquez. «Cuando Olga vino al ‘Deluxe’ no trabajé y me pedí días en ‘Sálvame Diario’, no quería hablar de esta señora, pero ha entrado en un ‘reality’ y es mi trabajo. Es la primera vez que se carga contra una colaboradora y no voy a permitir más que se vaya contra mi trabajo», ha sentenciado la periodista.