‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ ha generado un gran revuelo mediático. Tras más de 20 años en absoluto silencio, Rocío Carrasco tomó la determinación de relatar su testimonio y contar en televisión en forma de documental cómo vivó su separación de Antonio David, así como el distanciamiento con sus hijos, entre otras muchas cosas. Después de 12 intensos episodios, Rocío Flores se ha convertido en uno de los personajes más perseguidos de nuestro país. Además, ha aumentado su popularidad al convertirse en colaboradora habitual de ‘Supervivientes 2021’ y ‘El programa de Ana Rosa’.

Formatos en los que ha defendido a la mujer de su padre, Olga Moreno, quien se encuentra en Honduras a punto de llegar a la final del ‘reality’. Hace unos días, Gloria anunció,que por su parte se desvincula de algunos comentarios que tengan que ver con el papel de la mujer de Antonio David en el concurso. Hecho que ha generado un gran debate. «No he dejado de lado a nadie ni tampoco me han lavado el cerebro. Lo único que ahora mismo mental y emocional no me puedo permitir mezclar ni hablar de ciertos temas. Evidentemente seguiré opinando y hablando de ‘SV siempre que cuenten conmigo”, explicó a través de sus redes sociales. De esta manera, la hija de Rocío Jurado ha dejado claro que se aleja de cualquier asunto que tenga relación con el entorno del excolaborador de ‘Sálvame’.

Después de este comunicado oficial, Rocío Flores se mostró muy tensa en sus apariciones televisiva. Desde ese momento, comenzaron a surgir rumores sobre un posible distanciamiento entre tía y sobrina, pero nada más lejos de la realidad. Hace unas horas, la hija de Rociíto ha compartido en su cuenta de Instagram unos ‘stories’ en los que confirma que la relación con Gloria Camila sigue siendo la misma que siempre. Ambas aparecen en un coche cantando a pleno pulmón con gran sintoní y muy felices. Además, la nieta de ‘La más grande’, ha escrito un mensaje con el que zanja cualquier tipo de polémica que tenga que ver con la reportera de ‘Volverte a ver’ -programa presentado por Carlos Sobera en Telecinco-.

“La amo”, ha escrito en el primer ‘clip’ en el que aparecen riendo y bailando. Después, ha comentado que era necesario este reencuentro, y no es de extrañar pues la familia no atraviesa su mejor momento después de volver a primera línea mediática. Pese a que la primera entrega de la docu-serie ha finalizado, el próximo otoño se emitirá la segunda parte, titulada ‘En el nombre de Rocío’. Formato en el que Rocío Carrasco contará y desvelará los motivos por los cuales ya no tiene trato con algunos miembros de su familia, como es el caso de su hermana menor, Gloria o José Ortega Cano, entre otros.