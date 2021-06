Rocío Flores, señalada de nuevo, ahora por su ‘trato de favor’

Ya dijo este miércoles en ‘El programa de Ana Rosa’ que se arrepentía de sus palabras en ‘Tierra de Nadie’, pero aquello que Rocío Flores dijo en el espacio presentado por Carlos Sobera sigue dando de qué hablar. Su reacción fue sorprendente y no solo dejó sin palabras al propio presentador, que llegó un momento en el que no sabía qué decirle, también a todos los que siguen el programa de supervivencia. Al día siguiente, Rocío aprovechó para pedir perdón, pero también recibió los reproches de varios pesos pesados de Telecinco como Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat, Belén Esteban y María Patiño.



«Hay lenguajes y modos que no se deben utilizar. Rocío, es inevitable, no puedes pretender que una persona no diga lo que quiera decir de lo que quiera decir y ya está, es de concursante o no concursante, nadie está ajeno a lo que ocurre fuera, ni tú eres ajena porque no te habrías puesto como te has puesto», le dijo Quintana.

Este jueves se ha unido a ellos la periodista Isabel Rábago, quien desde ‘Ya es mediodía’ ha desvelado uno de los beneficios con los que cuenta la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Debido a la pandemia, a los platós de televisión acuden las personas justas, es decir, aquellos que tienen un puesto de trabajo definido, pero no en el caso de Rocío. «Va con su representante, es a la única a la que dejan ir con representante, en Telecinco solo hay un representante por allí, el de la niña de 25 años», ha desvelado Rábago.

Previamente , la periodista ha apuntado que Flores «tiene unos platós muy cómodos. Hay platós muy duros con pesaos pesados y ella no tiene un peso pesado enfrente. Nadie le echa nada en cara en ‘Supervivientes’».

Resulta que soy TT xq una defensora disfrazada de colaboradora (para trincar) dice q no va a consentir q los profesionales (incluido presentador, regidor y compañeros)ejerzamos nuestro trabajo libremente, como hemos hecho siempre.

Gracias #Joao #Sobera

Gracias Twitter ❤️#Basta — Belén Rodríguez (@belenrdguez) June 16, 2021

Pocas horas antes, era la propia Belén Rodríguez la que respondía a través de sus redes sociales después de que la joven la señalara por su «acoso y derribo» hacia Olga Moreno, la mujer de su padre. «Resulta que soy TT porque una defensora disfrazada de colaboradora (para trincar) dice que no va a consentir que los profesionales (incluido presentador, regidor y compañeros) ejerzamos nuestro trabajo libremente, como hemos hecho siempre», ha escrito la periodista en su cuenta de Twitter.

Pero las declaraciones no han terminado ahí y Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame’ también ha compartido su opinión. «A mí me ofendió la manera con la que esa niña trató a Carlos Sobera. Tú estás ahí porque estás hablando de tu vida, como pasó en ‘Supervivientes’», ha dicho, recordando cuando al vasco le espetó en varias ocasiones: «¿lo entiendes?», tras indicar que estaba «hasta las narices».

Además, el catalán cree que es en estas ocasiones, en las que una persona se siente acorralada y lejos de su forma de confort, como le puede pasar a Rocío en ‘El programa de Ana Rosa’, cuando se muestra «su verdadera forma. Es cuando hay que luchar cuando sale su verdadero yo».