Rocío Flores siempre ha destacado en sus apariciones televisivas por su autocontrol y madurez. Hasta este martes. El último programa de ‘Tierra de nadie’ sentó un antes y un después para la joven, pues protagonizó un duro enfrentamiento con el Maestro Joao en el que sacó todo su genio y perdió los papeles. Su actitud sorprendió a muchos, también al presentador del espacio, Carlos Sobera, que le indicó que ese no era «el escenario indicado» para acusar a ciertas personas de protagonizar una campaña de «acoso y derribo» en contra de Olga Moreno, la mujer de su padre.

Este miércoles, Rocío ha vuelto a su trabajo en el ‘El programa de Ana Rosa’, donde tanto la propia presentadora, Ana Rosa Quintana, como Joaquín Prat le han reprochado su forma de actuar durante la pasada noche. «Hay lenguajes y modos que no se deben utilizar. Rocío, es inevitable, no puedes pretender que una persona no diga lo que quiera decir de lo que quiera decir y ya está, es de concursante o no concursante, nadie está ajeno a lo que ocurre fuera, ni tú eres ajena porque no te habrías puesto como te has puesto», le ha dicho Ana Rosa.

«Tienes que aprender que la televisión es un medio de comunicación que lo ven muchas personas, gente joven, muchos niños, hay unos lenguajes y unos modos que no se deben utilizar, pero tú no puedes censurar que nadie diga lo que le dé la gana, hasta ahí podríamos llegar…», le ha seguido diciendo su ‘jefa’. Ante tal sinceridad, Rocío Flores no ha podido evitar las lágrimas. «Me equivoqué, no fueron las maneras, me equivoqué y cuando me equivoco lo tengo que asumir», ha dicho.

«Esto son las reglas del juego, esto es la tele y tú tienes que tener la piel un poco más gruesa para encajar determinados comentarios que te puedan parecer injustos o despectivos», le ha espetado por su parte Joaquín Prat.

Y aunque no ha estado en el plató de ‘Sálvame’ durante la tarde, Rocío Flores ha sido una de las protagonistas por su sonada reacción. Además de analizar sus gestos, Belén Esteban ha querido dar su opinión en el espacio de las tardes de Telecinco. «Yo entiendo los malos momentos que estará pasando Rocío Flores, entiendo que no tiene que ser fácil, yo la entiendo. Pero yo, según la vi ayer, no dejaría, si fuera alguien muy cercano a ella, yo no dejaría que fuera al plató”, ha dicho la madrileña. “Yo quiero decir que cuando vas a un concurso, y lo digo por experiencia propia… a mí, hasta en mi propio programa me atacaron, menos dos compañeros, me dieron hasta en el carnet de identidad, muchos me faltaron hasta el respeto».