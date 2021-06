Supervivientes | La noche más intensa de Rocío Flores: de las lágrimas al enfado en cuestión de minutos

Como cada martes, Rocío Flores se ha sentado en el programa presentado por Carlos Sobera, ‘Tierra de nadie’, para comentar el reality. Si bien suele pasar desapercibida, limitando sus intervenciones para ser lo más aséptica posible, en esta ocasión se ha convertido en una de las protagonistas de la noche. Ha sucedido después de que Melyssa y Omar hayan cruzado el ‘puente de las emociones’, en el que muy emocionados han desvelado sus sentimientos más íntimos. «Yo he pasado por ese puente. Abrirte al 100 por cien y dar ese paso te hace crecer en el concurso, aunque luego te rayes», ha comenzado diciendo la hija de Rocío Carrasco.

«Me he sentido identificada con los dos por el tema de la familia», ha dicho ya sin poder contener las lágrimas. «Te remueve un poco todo. Tiene mucha razón una cosa que dice él», ha explicado refiriéndose a Omar, «es una cosa que yo dije en mi puente, que el tiempo no vuelve». Una reflexión a la que parece haber dado alguna que otra vuelta, pues la joven ha llegado a la conclusión de que «hay que aprender a valorar un montón de cosas».

«Sobre todo que los malos momentos, como ha dicho Melyssa. Las personas más fuertes recogen esos malos momentos y los convierten en algo positivo. Y creo que esa una lección de vida», ha terminado. Y aunque no ha mencionado de manera específica a su madre ni al problema existente entre ambas, han sido muchos los usuarios de Twitter que han entendido que estaba pensando en la situación.

La discusión de la temporada

No ha sido la única ocasión en la que ha intervenido, muy exaltada. Tras mostrar una discusión entre Tom y Olga, Marta ha reconocido que ella estaba presente y que fue ella quien dijo esa frase: «ten cuidado porque Melyssa, si tiene que pasar por encima tuyo te va a pasar». Rocío ha sacado la cara por la mujer de su padre, llegando a subir el tono en varias ocasiones para imponer su voz y decir que Olga nunca ha criticado a nadie. «¿Qué puñaladita a Lara? ¿Decir que la prefiere como amiga que como enemiga? ¡Estoy flipando!», ha dicho cuando el Maestro Joao ha acusado a Moreno de ir por la espalda y no decírselo a la cara. «¿Pero tu estás viendo esto u otra cadena?», le ha preguntado a su vez el Maestro Joao a Rocío. «¿De qué estás cansada? ¡Si estás sentada toda la noche? Eres tu la de los cojones y la del cansada. ¡El dedito no!», ha continuado cuando la joven le ha señalado con el dedo, haciendo que Flores sacara todo su genio.

«¿Puedo dejar una cosa clara? ¡Me estoy cansando ya!», ha exclamado Rocío sin poder contenerse. «Si hablamos de sinceridad y hablamos de todo, pido que la próxima visita que vaya, que tenga los ovarios que hay que tener y le digan a Olga en su cara que sus compañeros han echo una estrategia en su contra para nominarla a raíz del documental de Rocío Carrasco. ¿Queremos sinceridad? ¡Démosela! Me parece muy injusto que se esté juzgando a una concursante que lo está haciendo de puta madre, que se está dejando la piel en este concurso, que se la esté juzgando por lo de fuera. Me parece vergonzoso».

«¡Y tu el primero! Y te señalo porque me da la gana, como haces tú en las redes sociales!», le ha dicho muy enfadada al Maestro Joao, que ha terminado su intervención con un «no te jode». «Ese argumento no lo utilices porque al final no la han nominado», ha intervenido Marta López. «Estoy diciendo que están haciendo una estrategia en base al documental de fuera para poder nominarla y cargársela. ¿Se me ha entendido?», ha acabado diciendo.

El encontronazo no ha terminado ahí y Carlos Sobera ha tenido que tomar cartas en el asunto. «A mí, si una persona me da un argumento coherente y una opinión objetiva, la respeto. Lo que no voy a permitir el acoso y derribo a Olga por parte de Joao y otros colaboradores. No la están juzgando como concursante y eso es lo que me molesta porque no se lo merece. Llega un momento que estoy hasta las narices», ha seguido Flores. Carlos Sobera le ha preguntado entonces, «¿además del Maestro Joao, quien está participando en el acoso y derribo a Olga?». «¿Te parece poco Belén Rodríguez?», ha respondido Rocío, a lo que el presentador le ha dicho que la periodista no es una de las colaboradoras de ‘Tierra de Nadie’. «Te hablo del programa en general. Yo no tengo que hablar nada con esa señora puesto que yo nunca he hablado de ella», ha seguido, sin esperarse la contundente respuesta del conductor vasco.

«En este concurso lo que se espera de todos es opinión, a veces es una opinión agradable y otras no. A veces es acertada y otras no. Todo el mundo tiene que opinar», ha pronunciado Sobera, ganándose el aplauso del público. «El problema es que no se ha opinado con respecto. Porque si se hace con respeto yo soy la primera dando la cara desde el minuto cero, sino me hubiera quedado en casa. No se merece lo que se le están haciendo», ha seguido la hija de Antonio David, que a pesar de su insistencia no ha logrado convencer a Sobera. «Las opiniones de Joao no me han parecido que sean ofensivas, Rocío, si lo fueran yo sería el primero en intervenir y en llamarle la atención», le ha espetado, para intentar poner punto final a discusión con un toque de humor: «a mí ya me dejáis en paz».

«Que me dejen a mi en paz», ha seguido Rocío, que parecía tener ganas de seguir discutiendo. Y Carlos le reprendido: «Rocío, por favor, al programa del martes no traigas a coalición opiniones de personas que están en otras ediciones, en otros programas, aunque sean de la misma cadena, porque no tiene nada que ver con nosotros».

«Pero para mí sí que tiene que ver porque veo un acoso y derribo contra una persona que no se lo merece y ya estoy hasta las narices. ¿Lo entiendes? ¿Es comprensible?». «Este no es el escenario adecuado», ha continuado el conducto del espacio, que ni aún así ha logrado que Rocío Flores se haya quedado conforme, «¿pero dónde lo explico? ¿En ‘El programa de Ana rosa’?», ha preguntado al aire. «Pues vete a ‘Conexión Honduras’ y se lo dices a Belén Rodríguez a la cara», ha respondido finalmente el Maestro Joao, logrando el aplauso del público.