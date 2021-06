Rocío Flores, nueva estocada a su madre: «Me partiré la cara por Olga Moreno, se ponga quien se ponga por montera»

El documental de Rocío Carrasco llegó a su fin el pasado miércoles, pero las palabras de su última entrevista siguen en el aire. La opinión de su hija Rocío Flores es una de las que más curiosidad despierta, pero lo cierto es que la joven ha optado por guardar silencio. Hasta este martes. Una conversación un poco subida de tono en el plató de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ ha provocado que Flores haya expresado quizás más de lo que hubiera gustado, lanzando de paso una pequeña pulla a su madre.

Si bien al comienzo del concurso Rocío se mostraba más comedido a la hora de hablar de Olga, reiterando en que su papel no era el de defenderla sino el de comentar el concurso en general, de un tiempo a esta parte no duda en sacar el hacha de guerra cuando ve que Olga y su concurso pueden estar en entredicho. Eso es lo que ha pasado este martes en el que se ha cansado de escuchar que Moreno manipula a sus compañeros. «Llevo desde que me senté aquí siempre el mismo argumento, que Olga maneja. ¿Me podéis dar otro argumento los que criticáis a Olga? Gracias. Porque ha sido buena compañera y superviviente y quien no lo quiera ver, es problema suyo», ha dicho muy seria.

Un discurso que no ha terminado ahí pues aunque Alexia Rivas ha estado de acuerdo en que «es buena compañera», se ha mostrado sorprendida de que «a veces Marta habla más sobre lo que dicen de Olga, que por ejemplo Rocío». Ha sido entonces cuando la hija de Antonio David Flores se ha roto, demostrando una vez más que su fidelidad está del lado de la malagueña. «Si yo no me parto la cara por Olga, como lo he hecho en muchísimas ocasiones es por la situación que tengo fuera», ha dicho contundente Rocío. «Estoy en un punto que es muy complicado, las cosas de dentro con las cosas de fuera… Encima vengo aquí y hay personas que me mezclan ambas cosas, es muy complicado», ha seguido diciendo. Muy emocionada, ha añadido que «a mí cuando me ponen cosas de Olga, me partiré la cara por ella y lo seguiré haciendo hasta el día que me muera porque así lo siento. Y le moleste a quien le moleste. Y eso no lo va a cambiar nadie, se ponga quien se ponga por montera».

Sin decir nombres ni referirse a otras personas, Rocío Flores parece haber dejado clara una cosa: no se va a separar del lado de su padre ni del de la mujer de este. Ni siquiera si eso supone no volver a tener contacto con su madre, pues una de las ‘condiciones’ de la hija de Rocío Jurado para que vuelvan a estar juntas es que su hija rompiera los lazos con su exmarido. «Yo no puedo mantener, muy a mi pesar, yo no puedo mantener ningún tipo de relación con una persona que tiene a la otra persona al lado y que ha intentado meterme en la cárcel», dijo Carrasco.