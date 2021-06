Así será la segunda parte del documental de Rocío Carrasco: fecha de estreno y los temas que tratará

El viaje que Rocío Carrasco hizo este martes a Chipiona tenía un doble objetivo. Allí volvió a reencontrarse con sus raíces, las calles en las que pasó tantos buenos momentos de pequeña, en las que nació su madre, Rocío Jurado, y a las que hacía tantísimo tiempo que no iba. A pesar de todo, los ciudadanos de la localidad, como se ha mostrado en la entrevista emitida este miércoles en directo, la recibieron con los brazos abiertos pues tienen un gran cariño a ‘La más grande’ y a su familia. Precisamente, el momento más emotivo del viaje sucedía cuando Rocío visitaba el cementerio de la ciudad, en el que descansan los restos mortales de su madre y al que no iba desde hacía «13 o 14 años», según ha desvelado ella misma. Muy emocionada, se la ha visto colocar unas rosas blancas sobre el féretro, ya coronado de multitud de flores tras el homenaje que otros miembros de la familia, con los que ella no tiene relación, celebraron a ojos de la prensa el pasado sábado. La suya ha sido una visita mucho más breve e íntima, cargada de significado.

El segundo motivo de su visita a la localidad gaditana era un gran secreto hasta esta noche, cuando a la 1 de la madrugada, tal y como había prometido Carlota Corredera, se mostraba un intrigante tráiler con el que se ha hecho un gran anuncio: una segunda temporada de las memorias de Rocío Carrasco. Se llama en ‘En el nombre de Rocío’ y, aunque su emisión no será hasta el próximo otoño -aún no hay una fecha concreta- la productora, tras el gran éxito de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, ha adelantado algunos detalles del nuevo proyecto de la empresa.

EN EL NOMBRE DE ROCÍO. OTOÑO 2021 pic.twitter.com/Rjgge75mI9 — Mediaset España (@mediasetcom) June 2, 2021

De esta nueva serie de episodios todavía no se conoce mucho, pero parece ser que una parte de ellos estarán grabados en Chipiona, donde ‘La más grande’ se crio y donde tras su muerte, su familia, se quebró en mil pedazos. Es allí, concretamente en el camposanto de la localidad, donde en más ocasiones se ha notado esta guerra abierta, en la que parecía que solo una rama de la familia echaba de menos a la artista.

«Pensaron que callaría para siempre. Pensaron que jamás se atrevería. Pensaron que Chipiona les pertenecía. Pensaron que su desprecio quedaría impune. Pensaron mal. Y creyeron que ‘La más grande’ no se dio cuenta de nada. Avaricia. Envidia. Secretos. Traición. Venganza. Hipocresía. Ella también fue una víctima. Jaque al clan», se puede leer durante el vídeo. En él, Rocío Carrasco pronuncia apenas unas palabras, pero no son necesarias más: «Se valían de que yo no venía y sabía no que yo no podía venir. Yo no tengo que reconquistar Chipiona, solo tengo que volver y ya lo he hecho».

Tras explicar los episodios más duros de su vida familiar, ahora Rocío Carrasco se enfrentará a otra gran pregunta: ¿por qué no tiene relación con gran parte de su familia? Una respuesta para la que habrá que esperar algunas semanas pero que afecta de manera directa a personajes muy conocidos: Amador Mohedano, Gloria Mohedano y su marido José Antonio, Rosa Benito y José Ortega Cano. Sin duda, unos episodios muy esperados en los que analizará, con el rigor que ha demostrado en esta primera temporada, la información y las declaraciones que han ido dando estas personas, sin dejarse ningún hilo sin atar y contestando a todas las preguntas.