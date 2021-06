Supervivientes 2021 | Las ‘trampas’ de Olga Moreno y el adiós a Omar Sánchez

El hambre que pasan los concursantes de ‘Supervivientes’ no hace más que aumentar según pasan los días y, como dice el refrán, consigue agudizar el ingenio. Al menos el de Olga Moreno, que durante esta última gala ha protagonizado un momento que solo se puede denominar como ‘incómodo’. La andaluza ha sido una de las ganadoras, junto a Melyssa, Omar y Gianmarco, de la primera recompensa de la noche gracias: una comida compuesta por pollo asado, patatas fritas y pimientos verdes.

Yo, rebozándome en crema cuando voy a la playa en verano 🔴 #SVGala11 https://t.co/NzT6uvqB3J pic.twitter.com/qD5ObWXJyB — Supervivientes (@Supervivientes) June 16, 2021

Sin duda, un plato delicioso que Lara Álvarez ha querido aderezar con una pequeña broma: solo tenían 30 segundos para comer. Y claro, ante tal manjar, el ansia ha sido máxima, pero especialmente la de Olga. Cuando quizás pensaba que nadie la estaba mirando, la mujer de Antonio David Flores se ha temido un gran trozo de pollo en el bañador. No le ha importado que estuviera llena de barro debido a la prueba, solo pensaba en poder degustarlo después. Pero no ha podido ser pues, después de que Lara les dijera que era una broma, que podían comérselo tranquilamente en la playa, ha llegado el momento de la gran pillada.

RF: Quiero que hablen de su concurso, que lo está dando todo Su concurso: #SVGala11 pic.twitter.com/zY1fEcDGqm — X (@MRXTV_) June 16, 2021



“Olga, ¿te has metido algo en el escote?”, le ha preguntado muy seria la asturiana. “Tengo mucha hambre, lo siento”, se ha disculpado Olga, lo que no ha amandrantado a Lara: “Si os doy 30 segundos no es para esconderte el pollo. Ahora, todos tendréis pollo con barro”, ha dicho. “¡Menuda pillada!», Se ha escuchado a decir a Jorge Javier Vázquez desde plató, sin embargo, a sus compañeros no ha parecido importarles por el gran hambre que tienen, “ahora tenemos pollo con mojo picón”, ha dicho Omar en tono de humar.

Esto se ha quedado en una anécdota cuando los concursantes han llegado a la Palapa, pues cuando volvieran a la isla uno de ellos no estaría. El primero en librarse ha sido Tom, una semana más, algo que ha agradecido de manera muy efusiva a sus seguidores. Por lo tanto, el duelo se ha quedado entre Alejandro Albalá y Omar Sánchez. Tras unos momentos de tensión, el expulsado por la audiencia ha sido el novio de Anabel Pantoja, quien durante su despedida ha reconocido: “este programa me ha quedado un poquito grande. Venía muy luchador, empecé muy fuerte, pero decaí, físicamente no estoy bien”.



Su expulsión no ha llegado en un buen momento, pues mientras que se conocía que él era el nuevo eliminado su chica, Anabel Pantoja, estaba viajando rumbo a Honduras. Por ello, la dirección del programa ha decidido que la expulsión definitiva, entre Omar, Palito y Lola, se conozca el próximo martes para que la pareja pueda disfrutar unos días en la isla centroamericana.

En el punto de mira

Para terminar, se ha conocido que la nueva líder de la semana es Olga Moreno, por lo que no ha podido ser nominada por sus compañeros.