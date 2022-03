Victoria Federica se ha convertido en una influencer de éxito en tiempo récord. Su nombre no para de sonar y eso le hace ser uno de los personajes más destacados del momento. La hija de la Infanta Elena, no solo se codea con las it girls más reconocidas a nivel nacional, con las que en su gran mayoría mantiene una estrecha amistad, sino que, además trata de seguir su ejemplo haciendo frente con clase y sin miedo a su trabajo como creadora de contenido, un oficio que ejerce desde el pasado mes de octubre, fecha en la que decidió dar un paso al frente y convertirse en un personaje público.

La joven vive de su imagen y es por esto por lo que en todo este tiempo ha querido poner su atención en cambiar todo aquello que no le terminaba de convencer y que tampoco le ayudada a ser una persona realmente influyente para la sociedad, de ahí que antes de empezar a desfilar por las alfombras rojas más exclusivas, protagonizar portadas y conceder entrevistas, se ha centrado mucho en mejorar su imagen y su forma de ser potenciando todo aquello le hace ser una joven atractiva con mucha personalidad. Y es que en la hermana de Froilán no solo se aprecia un notable cambio de actitud, sino también de apariencia.

Así lo sostienen varios digitales después de comparar imágenes antiguas de Victoria Federica con sus últimas fotografías. Según puntualizan varios medios de comunicación después de que Adela González lo analizase en Sálvame, son cinco los retoques estéticos que parece haberse realizado la nieta del Rey Juan Carlos: elevación cola de ceja, nariz más elevada, relleno de pómulos, aumento de labios y una mejora del ángulo de la mandíbula, cambios que le han permitido sentirse más a gusto en un día a día en el que ya ejerce como influencer.

Victoria Federica lleva tiempo mostrando un gusto de lo más acertado para la moda, de ahí que tampoco haya pillado por sorpresa que la sobrina del Rey Felipe VI se haya decantado por esta suculenta profesión. En cuestión de un año, la hija de la Infanta Elena ha visto como sus seguidores han ido aumentando de manera considerable. Tanto, que han pasado de ser 3.000 a 130.000 las personas que visualizan el contenido que la joven publica en su perfil de Instagram. Pero esto no es todo lo que ha incrementado en la vida de Victoria Federica. A consecuencia de esto, y del trabajo y el esfuerzo que ella misma ha hecho por poder rentabilizar lo que para ella al principio era un ‘hobbie’, ha conseguido subir su caché a aproximadamente 3.000 euros por aparición pública, empezando así a sacar rendimiento económico de lo que parece haberse convertido en su soñada profesión.

La hija de la infanta Elena es la reina de las galas y la protagonista de las alfombras y los photocalls. Prueba de ello es el hecho de que, en lo que va de año, ya haya encarado su primera entrevista para una revista especializada, ya haya posado para los medios gráficos y haya sido invitada a eventos de gran relevancia como pueden ser la Semana de la Moda de París, la Mercedes – Benz Fashion Week Madrid y la presentación del cartel de San Isidro 2022. También se ha convertido en el objetivo de los medios especializados en crónica social. ¿La razón? Que además de pertenecer a la Familia Real española, su vida personal y profesional interesan cada vez más. Victoria Federica ha llegado para quedarse y parece que también dispuesta a desbancar a su tía, la Reina Letizia, que a pesar de que sigue siendo tan respetada como admirada, ha perdido relevancia y protagonismo tras el salto de su sobrina al universo 2.0.