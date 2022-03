Que Victoria Federica se ha convertido en una de las it girls más importantes del panorama nacional no es ningún secreto. La joven, de tan solo 21 años, ha conseguido labrarse un gran futuro en las redes sociales y, adicta a la moda, se ha hecho un hueco en el front row de las pasarelas más prestigiosas del mundo. Victoria, además, se acaba de convertir en la primera royal en protagonizar la portada de una de las revistas con más tirada a nivel internacional. En resumidas cuentas, es un auténtico terremoto.

“Quiero mostrarme ante la gente para que me vean tal cual soy”, ha comenzado relatando para ELLE en la que ha sido su primera entrevista. La hija de Elena de Borbón es una estudiante de Marketing y Comunicación en un centro universitario norteamericano con sede en Madrid. Sin embargo, las ambiciones de la joven van un paso más allá y, en estos momentos, se encuentra cristalizando su futuro en las redes sociales. Victoria comenzó esta andadura en 2019 cuando, como cualquier chica de su edad de esta nueva generación, decidió abrirse una cuenta de Instagram donde compartir su día a día. “Es un tema que mueve masas, pero formo parte de una generación que ha nacido en la era de la presencia digital, que lo conciben como la principal forma de comunicarse y no podía no formar parte de las redes sociales”, ha expresado para el magazine. Una decisión que creó mucha controversia al tratarse de un miembro de la realeza, pero que para ella fue la oportunidad perfecta para darse a conocer tal y como es realmente.

Gracias a su esfuerzo y perseverancia, la nieta del Rey Emérito ha conseguido ser la protagonista de la reconocida revista, donde ha querido abrir su corazón y hablar de su pasado, su presente y su futuro. Un reportaje que ha autorizado su padre, Don Jaime, como ha confesado una fuente del grupo Hearst para Informalia. “Jaime de Marichalar le dio su consentimiento”, ha explicado el citado testigo, añadiendo que su madre también apoya esta faceta de su hija, siempre que la fama y el éxito no la desborden. Esta portada, presente ya en todos los kioskos nacionales, ha supuesto un antes y un después en la familia del rey Felipe VI. Sin embargo, Victoria no lo ha hecho con ningún fin económico. Informalia ha declarado que el grupo editor de la revista de moda ha confirmado que la joven no ha cobrado ni un solo céntimo por esta gran exclusiva, porque, como ha afirmado una persona muy cercana a la protagonista, la joven “hace las cosas porque quiere, no por interés”. De igual forma, Vic –como le gusta que le llamen- habría asistido al desfile de Pedro del Hierro en la pasarela madrileña completamente gratis. “Lo hizo por amistad y por conocer de cerca la propuesta de la firma española”, ha reconocido un portavoz de Tendam a Informalia.

Amante de los toros, del flamenco y comprometida con la Iglesia, Victoria Federica quiere mostrar con esta exclusiva para ELLE cómo es realmente, sin filtros de Instagram ni rumores de por medio. La it girl ha confesado ser organizada y disciplinada, además de tener las ideas muy claras sobre su futuro. “No me expongo mucho, y lo poco que muestro es lo que soy de verdad, eso es lo importante. Desde luego, tengo muy claro que no quiero convertirme en una influencer”. Pero, querida Victoria, ya eres alguien influyente.