Victoria Federica se ha convertido en un fenómeno no solo en nuestro país, sino que ha atravesado fronteras. A sus 21 años la hija de la infanta Elena ha dado un giro de 180 grados a su vida. Antes optaba por el absoluto secretismo y se mantenía en un segundo plano. Hoy en día se postula como una de las influencers del momento. La nieta de don Juan Carlos reúne ya a toda una legión de fans, más de 130 mil en su cuenta de Instagram, la que hasta hace unos meses tenía capada solo para su entorno más cercano. Ahora, es una mujer diferente y cada día muestra un poco más de cómo es su vida, de sus gustos y del entorno por el que se mueve.

Sin ir más lejos, se ha convertido en la protagonista indiscutible de la portada de abril de la revista Elle, donde ha realizado su primera entrevista a corazón abierto. Vic -como le gusta que la llamen-, se sincera sobre cosas que le gustan y, hasta ha hablado de su familia, los reyes eméritos, así como de sus padres, la Infanta y Jaime de Marichalar. Incluso posa como una estrella en una sesión de fotos donde muestra su buen gusto por la moda y hobby que comparte con su progenitor.

«Quiero mostrarme ante la gente para que me vean tal cual soy, porque la imagen que se difunde de mí no es la verdadera, tengo las mismas inquietudes que cualquier chica de mi edad», arranca Victoria en conversación con la citada publicación. Natural y sincera. Así se muestra durante la que es su presentación oficial en sociedad. Se encuentra cursando el tercer año de Marketing y Comunicación en un centro universitario norteamericano con sede en Madrid, y mientras compagina su formación con su papel como influencer para así encontrar «mi sitio en el mundo».

Victoria, asegura que “rener visibilidad pública no es algo nuevo para mí, aunque me haya abierto al mundo ahora, por así decirlo; es una situación con la que vivo desde que nací» .»Todos los valores que poseo son el resultado de lo que me han inculcado en mi casa desde niña. No sólo a mí, también a mi hermano, por supuesto. De ahí que una de las cosas que más valore en la vida sea pasar tiempo de calidad con ellos», admite.

La sobrina del Rey Felipe VI confiesa quienes son “las mujeres de mi vida”. Su abuela, doña Sofía y su madre, Elena de Borbón. Además, recuerda un viaje a Grecia que le hizo especial ilusión hacer a la reina emérita para así dar a conocer sus raíces más de cerca. «Un verano nos llevó a toda la familia a Grecia y, aunque siempre hacemos escapadas en vacaciones, esta fue muy especial por lo que significaba para ella enseñarnos dónde estaban sus raíces. Atenas es una ciudad que me transmite muchas emociones y descubrirla juntas quedará para siempre grabado en mi memoria», cuenta Victoria.

Victoria Federica no ha querido dejar pasar la ocasión para también hablar de una persona a la que admira. Esa persona es su abuelo, el rey emérito don Juan Carlos. “Desde niña le he admirado, siempre le he visto como un hombre dedicado y espero que todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho durante toda su vida sea reconocido y estimado –afirma–. Es mi persona favorita del mundo. A nivel personal es un referente, como para cualquier persona lo es su abuelo, eso es obvio, y le considero mi segundo padre, pero también para mucha gente en España ha sido importante, y lo sé porque se acercan para decírmelo”, indica. «Sólo quiero que se valore su entrega por este país. Aunque hace tiempo que no estamos juntos, hablo mucho con él y sigue siendo mi mayor fuente de inspiración. Lo será hasta que me muera», añade sobre el que fuera Rey de España.

Esta es, sin duda, la primera entrevista de la hermana de Froilán, en la que se ha mostrado a corazón abierto haciendo un repaso por su vida familiar y mostrándose al natural.