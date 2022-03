Gonzalo Caballero aprovecha su reencuentro con Victoria Federica para lanzar un dardo a su novio

Con San Isidro a la vuelta de la esquina, la plaza de toros de Las Ventas vuelve a vestirse de gala. En esta última ocasión lo ha hecho para celebrar un evento que ha servido como perfecta antesala a la feria taurina más popular de la capital. Una cita a la que no han faltado algunos de los rostros más conocidos del mundo del toreo a nivel nacional, entre los que está Gonzalo Caballero.

El diestro acudió a la Monumental para presenciar la gala, no sin antes pasar por el photocall previo para fotografiarse y dejarse preguntar por algunos de los reporteros allí presentes. Teniendo en cuenta que su ex, Victoria Federica, también acudió al acto, las preguntas giraron en torno a ella y a su nueva etapa como influencer: “Me alegro muchísimo. Está guapísima y se merece todo lo mejor, y alguien a su lado que esté a la altura porque es una niña increíble”, decía. Unas palabras que no dejaron indiferente a nadie y con las que Gonzalo dejaba entrever que tal vez el actual novio de la sobrina del Rey Felipe podría no ser suficientemente adecuado para ella. Y es que, además, Caballero tampoco quiso opinar directamente sobre la relación entre Jorge Bárcenas y la hija de la Infanta Elena: “Yo de eso no opino. Yo lo único que quiero es lo mejor para ella, y alguien que la cuide porque es una niña maravillosa. Le deseo todo lo mejor como siempre, por supuesto”, sentenciaba. Por si fuera poco, el torero también aprovechó su presencia para hablar sobre la posible vuelta del Rey Juan Carlos a España, algo con lo que parece estar bastante de acuerdo: “Puede y debe. Hay que ser agradecido por todo lo que ha hecho por nosotros, y hay que tener memoria y ojalá que esté pronto con nosotros”, apuntaba, mostrando así cierta simpatía con la familia de su ex.

No obstante, Gonzalo Caballero parece estar muy enamorado e ilusionado con su novia, Julieta Hernández, quien le ha acompañado mientras se recuperaba de su último varapalo laboral: “Muy contento. El entorno y las circunstancias son muy importantes cuando ha habido algo así, y estoy muy contento con Julieta, mucha tranquilidad. Está siendo lo que necesitaba, y la verdad es que estoy muy bien”, señalaba, dejando claro además que ella nunca le ha pedido que renuncie a su pasión: “Ella ahí no se mete, eso no me lo puede pedir nadie. En una profesión como esta se necesita la estabilidad, y la verdad es que la tengo ahora, alejado del foco en el que estaba”, finalizaba.

Como no podía ser de otra manera, la llegada de Victoria Federica a esta gala provocó que todos los focos se giraran hacia su persona. Como si de una estrella se tratase, la joven posó en el photocall con un traje de dos piezas compuesto por blazer entallada y pantalón largo, ambas prendas de rayas verticales y lentejuelas en negro y blanco. Una apuesta con la que pisó fuerte y optó, una vez más, por no dar ninguna declaración a los medios de comunicación, especialmente de nada que tuviera que ver con su abuelo.