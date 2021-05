La infanta Elena, fiel a su cita con los toros en San Isidro

Tarde de toros en Vistalegre. Poco a poco la normalidad va regresando también al ámbito de los toros y se están celebrando algunos festejos respetando en todo momento las medidas de seguridad. Ayer por la tarde tuvo lugar el esperado mano a mano entre Andrés Roca Rey y Pablo Aguado, el cartel de más expectación en este San Isidro. Apenas cuatro días después de su duelo en la Feria de Córdoba, los diestros se enfrentaron de nuevo en la arena de Carabanchel con toros de diferentes ganaderías.

Una cita que ha generado una gran expectación y a la que no ha querido faltar la infanta doña Elena. La Infanta, una gran apasionada de la tauromaquia, ha estado acompañada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Precisamente, esta mañana, la Presidenta ha estado presente en la inauguración de FITUR junto a los Reyes.

En esta ocasión, con doña Elena solo ha estado su hija menor, Victoria, mientras que a Felipe de Marichalar no se le ha visto. Ambos disfrutan mucho de este tipo de eventos, una afición que comparten con su abuelo el rey Juan Carlos. A la hermana mayor de Felipe VI se ha visto muy tranquila y disfrutando del festejo, conversando animadamente en las gradas. Para esta cita, la infanta Elena ha apostado por un favorecedor vestido estilo caftán en color azul de tejido ligero. No ha faltado el sombrero a juego, así como la mascarilla a tono con el resto del look.

Además de lla hija mayor de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, al festejo han acudido algunos rostros conocidos del panorama nacional como los artistas Antonio Romero y Rafael Ruíz, ‘Los del Río’, que han podido saludar a doña Elena. También se ha visto en las gradas a José María Michavila, que recientemente acaba de contraer matrimonio con Alejandra Salinas, que no le ha acompañado en esta ocasión; Nuria González y también Carmen Lomana.

Una afición familiar

La pasión de la infanta Elena por la tauromaquia viene de lejos. La hija mayor de don Juan Carlos es una incondicional de los toros desde hace varias décadas. Una afición que comparte con su padre y que ha sabido transmitir a sus dos hijos. De hecho, a todos ellos les viene de la condesa de Barcelona, que era una fanática de los toros. Tanto es así, que hace casi dos años, cuando en junio de 2019, don Juan Carlos anunció su retirada de la vida pública, hizo coincidir su último acto con una corrida de toros en la recién rehabilitada plaza de Aranjuez en homenaje a su madre, a la que asistieron algunos de sus seres más queridos.