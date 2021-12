Gonzalo Caballero ser encuentra en una buena etapa a todos los niveles. El torero ya está muy recuperado de las lesiones de la grave cogida que sufrió el 12 de octubre de 2019 en los festejos del Día de la Hispanidad, y que casi le cuesta la vida. A punto de cumplir 30 años, Caballero regresaba a los ruedos el pasado mes de junio y lo hacía en la plaza de Navalcarnero junto a Enrique Ponce. Una vuelta triunfal para el diestro, que declaró sentirse muy emocionado: «fue muy fuerte lo que ocurrió y volver a la vida después de tanto esfuerzo y llevarle la contraria a los médicos…. Al principio ni yo mismo daba un duro por esto. Ha merecido la pena luchar tanto y al final todo aquello que soñaba ha sido incluso más bonito”, declaró entonces.

A nivel personal, Gonzalo Caballero también ha encontrado la estabilidad junto a Julieta Hernández, con quien recientemente ha regresado de un viaje a Holanda. El torero no ha dudado en atender amablemente a las cámaras de Gtres y ha hablado de cómo está en estos momentos, así como de su expareja, Victoria Federica e incluso de la Infanta Elena.

“Bien, bien, ahí continúo recuperándome y ya preparándome para el año que viene que, si dios quiere, ya volveré”, ha asegurado el diestro, que revela que tiene muchas ganas de regresar a los ruedos.

Sobre las preguntas en torno a su expareja, Victoria Federica, que se ha convertido en los últimos meses en uno de los rostros imprescindibles del panorama social, hasta el punto de que incluso se habla de ella como influencer, el torero ha preferido mostrarse cauto: “le deseo lo mejor a ella, que es una chica maravillosa y seguro que le va todo muy bien y yo centrado en lo mío, que estoy muy bien y muy tranquilo y siempre deseándole lo mejor a todo el mundo que cuando se hace el bien a los demás te viene el bien a ti”, ha dicho.

Hace no mucho que la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar dio un paso más en su faceta más pública y abrió su perfil de Instagram, algo de lo que Caballero no tenía constancia: “no sé si se lo ha abierto o no, porque no puedo verlo. No puedo ver sus cosas de Instagram”, ha confirmado.

De quien guarda un muy buen recuerdo es de la Infanta Elena, que le ha apoyado a lo largo de su carrera en muchas ocasiones: “en general, no quiero hablar tampoco porque cualquier cosa que se diga se saca de contexto. Y la verdad que la tengo mucho cariño y mucho respeto. Muy centrado en lo mío y la verdad que muy bien”, ha asegurado. El diestro ha revelado que no tiene constancia de las últimas noticias relacionadas con algunos de los miembros de la familia del Rey, aunque agradece todo lo que parte de los Borbones ha hecho por el ámbito del toreo: “es que no puedo hablar de lo que no me he enterado. No sé, no sé lo que estás hablando, de verdad. Estoy totalmente aislado. No sé de qué me estás hablando. Y el apoyo, por supuesto, siempre, tanto a ella como a la Casa Real como cualquier español agradecido de lo que han hecho por nosotros y tiene mi apoyo hacia ellos siempre. Y más a doña Elena, que siempre me ha apoyado. Y cuando toreo y un cariño inmenso. Y ya te digo que no quiero hablar más del tema”, ha recalcado.

Sobre su relación con Julieta, el torero ha asegurado que están muy tranquilos los dos, pero que se están tomando las cosas con calma. No obstante, no descarta poder dar un paso más en su historia en un futuro: “la verdad que estoy muy tranquilo y muy contento. Es una niña maravillosa y estoy muy feliz. Es una relación muy bonita y ya sabes cómo soy. Me gusta mucho mi gente, mi familia, mis amigos y mi novia. La verdad que muy contento”, ha dicho el diestro, que no se plantea ahora mismo avanzar en este romance, aunque dentro de un tiempo sería posible: “bueno, poco a poco, poco a poco. Vamos despacio y la verdad que muy, muy contento. Es una relación que estamos llevando muy poquito a poco y haciendo las cosas muy bien, porque la verdad que es una relación seria y por eso vamos despacio, porque vamos lejos”, ha sentenciado.