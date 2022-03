Victoria Federica se muestra distante ante las preguntas de don Juan Carlos

La agenda de Victoria Federica está más activa que nunca. Desde que se convirtió en toda una influencer, sus apariciones públicas cada vez son más constantes. Cada semana tiene un evento al que acudir como ha ocurrido este lunes 14 de marzo. La sobrina del Rey Felipe XI se ha desplazado hasta la Plaza de Toros de Las Ventas, en Madrid, para acudir a la gala de San Isidro 2022.

Nada más llegar al acto, la prima de la Princesa Leonor y de la Infanta Sofía ha posado ante los medios de comunicación en el photocall que se ha habilitado para a especial ocasión. Una vez ha terminado de fotografiarse, Victoria Federica ha sido preguntada por la vuelta de su abuelo, don Juan Carlos. Sin embargo, ha preferido obviar el tema y ha continuado su camino sin contestar a ningún tipo de pregunta relacionada con el emérito.

La pasada semana salía a la luz que el que fuera Rey de España iba a regresar poniendo fin así a su exilio ‘voluntario’ desde que en agosto de 2020 confirmara su salida del país tras enviar un escrito a Su Majestad en el que le comunicaba dicha decisión. De nuevo, el rey emérito reflejaba a través de una carta que salió a la luz el 7 de marzo su intención de volver.

«Majestad, querido hijo (…) Conocidos los Decretos de la Fiscalía General del Estado, por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata. Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos», fue parte de lo que se pudo leer en la misiva.

El look de Victoria Federica

Esta vez, Victoria Federica ha apostadopor un traje de dos piezas formado por una blazer netallada con hombreras que ha lucido sin ningúna prenda interior. Ha combinado esta pieza con unos pantalones largos de líneas rectas. El tejido por el que ha optado la influencer ha sido de lentejuelas en un print de rayas black & white. Ha culminado este estilismo con unos zapatos joya en un tono negro.

Para este evento, la hija de la infanta Elena, que acaba de llegar de la Fashion Week de París donde ha compartido unos días con su padre, ha seguido la misma fórmula en cuanto a su peinado: una coleta alta tirante. Ha rematado el look con un make up donde los tonos marrones han sido los protagonistas, ya que Victoria suele llevar siempre tonos neutros y muy naturales.